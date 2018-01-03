Поклонская пожелала киевским радикалам отмечать в камерах день рождения Бандеры

Тысячи националистов и радикалов вышли на улицы Киева с зажжёнными факелами. Так они отмечали 109-ю годовщину с рождения военного преступника Степана Бандеры. Приструнить украинских боевиков взялась депутат Госдумы и бывший крымский прокурор Наталья Поклонская. Она возмутилась тем, что международные парозащитные организации трусливо не обратили внимания на марш сторонников фашизма.

- Первым моим запросом в этом году станет требование во все компетентные органы, в том числе Генеральному прокурору об инициировании уголовного преследования в отношении последователей гитлеровских палачей, прославляющих нацистских преступников ОУН -УПА бандеровцев, - поделилась с «КП» Поклонская. - На их совести убийства больше миллиона людей различных национальностей, в том числе русских, украинцев, поляков, евреев. Мы - наследники Великой Победы и не имеем права молчать, забыв Холокост, Волынскую резню, Хатынь, Бабий Яр и другие ужасы войны.

По мнению депутата, позорная кучка националистов, устроивших шабаш в честь Бандедеры, не отражает взглядов всего украинского народа. Поклонская уверена, что прошедшие в Киеве марши – это глумление над памятью о Великой Отечественной, правами человека и демонстрация беззакония хунты, захватившей страну. Бывший крымский прокурор считает, что именно киевские власти не дают ход расследованию преступлений, совершенных 2 мая 2014 года в одесском доме профсоюзов. Там заживо сжигали людей, а выбравшихся из огня добивали дубинами на земле.

- Надеюсь 110 годовщину главаря ОУН Бандеры все его "прихвостни" будут "отмечать" в камерах, где и должны быть за свои, уже сегодняшние злодеяния перед украинским народом, - сказала Поклонская.