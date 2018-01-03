Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Евгений Спицын. "История СССР. № 110. Сталин и его соратники в борьбе за вл...
«Лихие 90-е» для Аргентины
Анастасия Ежова. Анатомия иранского протеста
«Она была неприкасаемой»: в конгрессе США выявили нарушения в расследовании ФБР ...
Главная / В России

Поклонская пожелала киевским радикалам отмечать в камерах день рождения Бандеры

03 января 2018, 19:09  •  225 • В России

Тысячи националистов и радикалов вышли на улицы Киева с зажжёнными факелами. Так они отмечали 109-ю годовщину с рождения военного преступника Степана Бандеры. Приструнить украинских боевиков взялась депутат Госдумы и бывший крымский прокурор Наталья Поклонская. Она возмутилась тем, что международные парозащитные организации трусливо не обратили внимания на марш сторонников фашизма.

- Первым моим запросом в этом году станет требование во все компетентные органы, в том числе Генеральному прокурору об инициировании уголовного преследования в отношении последователей гитлеровских палачей, прославляющих нацистских преступников ОУН -УПА бандеровцев, - поделилась с «КП» Поклонская. - На их совести убийства больше миллиона людей различных национальностей, в том числе русских, украинцев, поляков, евреев. Мы - наследники Великой Победы и не имеем права молчать, забыв Холокост, Волынскую резню, Хатынь, Бабий Яр и другие ужасы войны.

По мнению депутата, позорная кучка националистов, устроивших шабаш в честь Бандедеры, не отражает взглядов всего украинского народа. Поклонская уверена, что прошедшие в Киеве марши – это глумление над памятью о Великой Отечественной, правами человека и демонстрация беззакония хунты, захватившей страну. Бывший крымский прокурор считает, что именно киевские власти не дают ход расследованию преступлений, совершенных 2 мая 2014 года в одесском доме профсоюзов. Там заживо сжигали людей, а выбравшихся из огня добивали дубинами на земле.

- Надеюсь 110 годовщину главаря ОУН Бандеры все его "прихвостни" будут "отмечать" в камерах, где и должны быть за свои, уже сегодняшние злодеяния перед украинским народом, - сказала Поклонская.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

225
Источник
Похожие новости
03 января 2018, 23:54
«Трасса смерти»: расследование ДТП с 10 погибшими в Югре передано в СК
02 января 2018, 17:09
Сергей Удальцов: Либералы боятся Грудинина, а власти - недооценивают
01 января 2018, 18:24
Владимир Путин: Я не думаю о своем месте в истории. Надо работать, а не жабры раздувать

03 января 2018, 22:24
В Крыму ответили на хвастливый видеоролик испытаний нового ракетного комплекса на Украине
03 января 2018, 12:39
Страна за неделю с 25 декабря 2017 года по 1 января 2018 года
03 января 2018, 15:54
Украинские пограничники не пустили в Крым звезду русского шансона
Новости партнеров
 
Loading...
 
Выбор дня
04 января 2018, 01:56
Анастасия Ежова. Факты и мифы о жизни в Иране
04 января 2018, 01:24
ФРГ настаивает на миссии ООН для миротворческой деятельности, а не охраны ОБСЕ в Донб...
04 января 2018, 03:09
«Создают компрометирующие ситуации»: СБУ обвинила ФСБ в «антиукраинских провокациях»
04 января 2018, 00:09
Марчук демонстрирует недоговороспособность Киева по Донбассу
04 января 2018, 03:09
«Она была неприкасаемой»: в конгрессе США выявили нарушения в расследовании ФБР дела ...
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
28 декабря 2017, 23:24
Стало известно, за что именно получили Звезду Героя генералы, воевавшие в Сирии
29 декабря 2017, 07:39
Украинский танк «Булат» опасно недооценивают
01 января 2018, 15:28
Как Порошенко Новый Год испортили
30 декабря 2017, 12:54
Швеция закрывает глаза на изнасилования
29 декабря 2017, 22:28
Жесть! Жириновский дал залпом по Украине: Тупоголовые кастрюли!
02 января 2018, 01:12
Неправильный американец на их ТВ
28 декабря 2017, 08:54
Немецкие СМИ: все кто против «нашего Коли» - фашисты
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2014 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.