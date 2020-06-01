Поклонская поставила диагноз украинскому ведущему, пожелавшему «сдохнуть» крымчанам

Москва, 31 мая. Украинский телеведущий, пожелавший смерти жителям Крыма и Донбасса, имеет душевные проблемы и комплексы перед Россией. Такое мнение высказала заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская.

Ранее украинский телеведущий из Львова Остап Дроздов в очередном видео на своем YouTube-канале заявил, что является сторонником блокады Крыма и Донбасса, потому желает их жителям «сдохнуть» за выбор России. В свою очередь Поклонская ответила, что судя по высказыванию этого «неизвестного ей фантазера», у мужчины наблюдаются определенные проблемы с психикой.

«Судя по высказыванию этого неизвестного мне фантазера – блогера с Западной Украины или с Канады, его преждевременно освободили из психиатрической клиники, так как болезненные симптомы в виде комплексов перед Россией еще очень чувствительны», — прокомментировала она.

Также она высказала надежду, что состояние украинского блогера рано или поздно улучшится и он сможет освободиться от непростой психологической «хвори», сообщает РИА Новости.

Поклонская также посоветовала всем желающим уничтожения Крыма остудить пыл, поскольку соответствующие высказывания являются международным преступлением. Кроме того, вопрос о принадлежности полуострова уже не стоит.

Напомним, воссоединение Крыма с РФ произошло в 2014 году по итогам народного референдума. Процедура голосования была проведена в соответствии с нормами международного права и Уставом ООН. На это неоднократно указывала Москва. Однако утвердившиеся на Украине после государственного переворота в 2014 году власти не признают результаты волеизъявления крымчан.