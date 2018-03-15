Поклонская посоветовала представителям Госдепа посетить Крым

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ЯЛТА, 15 марта. /ТАСС/. Депутат Госдумы Наталья Поклонская посоветовала представителям Государственного департамента посетить Крымский полуостров прежде чем заявлять о том, что Крым - это Украина. Об этом она заявила в четверг журналистам в Ялте.

В среду начальник пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт, исполняющая сейчас также обязанности замгоссекретаря по публичной дипломатии, опубликовала заявление, в котором говорилось о намерении Вашингтона сохранять в силе антироссийские санкции, введенные в отношении России после воссоединения с Крымом. Кроме того, по словам Науэрт, Путин во время визита в Крым "повторил ложные претензии России на украинскую территорию". В Госдепартаменте расценили это как "открытое признание пренебрежения российским правительством международного порядка и территориальной целостностью суверенных стран". Сам референдум 2014 года в документе назван "нелегитимным и сфабрикованным".

"Ну, приезжайте к нам, не надо нас бояться. Просто приезжайте и посмотрите… Посмотрите, как процветает сегодня Крым, как стройки налажены, какие объекты построены, дороги, [Крымский] мост… Я не знаю, как иначе можно доказать истину, это невозможно, когда на черное говорят белое", - сказала Поклонская, комментируя заявления Госдепа.

По ее мнению, подобные заявления уже не кажутся смешными. "Со стороны это выглядит не смешно, а глупо, они [представители Госдепа] выглядят глупо. Нельзя до такой степени не уважать право людей, наплевательски относиться к другим странам, к другим людям, к нам - крымчанам. Почему мы должны слушать бред из уст представителя Госдепа и уважать, прислушиваться к их словам", - удивилась парламентарий, которая до избрания депутатом Госдумы возглавляла прокуратуру Крыма.

В преддверии четвертой годовщины референдума о воссоединении Крыма с Россией президент РФ совершил поездку в Краснодарский край и на полуостров. Глава государства изучил положение дел в развитии транспортной инфраструктуры региона и выразил надежду на то, что ее важнейшая составляющая - Крымский мост - будет запущен досрочно, уже к началу курортного сезона. В ходе поездки Путин также принял участие в митинге-концерте в Севастополе, приуроченном к упомянутой годовщине, и поблагодарил крымчан за их решение в 2014 году о вхождении в состав РФ.