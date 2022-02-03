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Поклонская пообещала защищать права русских на Украине
03 февраля 2022, 02:10 • 42 • Политика
Наталья Поклонская прокомментировала своё назначение заместителем руководителя Россотрудничества. Она пообещала защищать права русских за границей, в том числе и на Украине.
Поклонская в комментарии ТАСС поделилась приоритетами, которых собирается придерживаться на новой должности. Она пообещала выполнять свои обязанности достойно и во благо страны и живущих в ней людей.
"Права соотечественников за рубежом, в частности на Украине, - это приоритетные направления", - произнесла новый замглавы Россотрудничества.
Она добавила, что приложит максимум усилий, чтобы укрепить позиции России.
Ранее стало известно, что отказавшаяся от места посла России в Кабо-Верде Наталья Поклонская стала заместителем руководителя Россотрудничества. Документ о назначении в среду подписал президент России Владимир Путин.
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