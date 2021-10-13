Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Украинцы сбили самолёт с десятками пассажиров и свалили вину на Россию. История ...
Китаевед оценил визит замгоссекретаря США Нуланд в Россию: "Получат по двум...
Зеленский готовит Украину к тому, на что не решался даже Порошенко – эксперт
"Он всем отомстит": кто и зачем свалил канцлера-вундеркинда
Главная / Политика

Поклонская пообещала делиться красотами Кабо-Верде в соцсетях

13 октября 2021, 19:50  •  30 • Политика
Наталья Поклонская, назначенная указом президента России Владимира Путина на должность посла в Кабо-Верде, пообещала регулярно писать об этой стране в соцсетях, чтобы больше людей захотели там побывать.
«Кабо-Верде — уникальная страна со своей культурой, самобытностью, прекрасной природой и людьми. Все красивые особенности страны постараюсь освещать в своих социальных сетях, чтобы россияне и другие люди хотели приехать в гости», — сказала она «Известиям», комментируя свое назначение.
Кроме того, Поклонская подчеркнула, что сама стремилась к дипломатической работе и прошла обучение в Дипломатической академии и стажировку в МИДе. Также у нее за плечами — опыт работы в комитете по международным делам Госдумы.
«Я рада, что первой страной в моем дипломатическом опыте стали прекрасные острова Зеленого Мыса, — отметила она. — Самая главная задача в новой должности — достойно представлять нашу страну и укреплять добрые отношения между Россией и Кабо-Верде».
Ранее, 27 августа, сообщалось, что комитет Госдумы по международным делам обсудит назначение Поклонской послом в Кабо-Верде. Сама Поклонская отмечала, что ей интересна дипломатическая деятельность.
Наталья Поклонская была депутатом Государственной думы VII созыва, заместителем председателя комитета Государственной думы по международным делам. В мае 2014 года вступила в должность прокурора Республики Крым.
Республика Кабо-Верде (также Республика Зеленого Мыса) — небольшое государство в Западной Африке, расположенное в Атлантическом океане на островах Зеленого Мыса. В прошлом — колония Португалии, получившая независимость в 70-х годах прошлого века.
Владимир Соколенко являлся послом России в Кабо-Верде с 2018 года.
Поклонская станет третьей женщиной — действующим послом России за рубежом после Людмилы Воробьевой, возглавляющей посольство РФ в Индонезии и главы дипмиссии в Болгарии Элеоноры Митрофановой.
Читайте также

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





30
Источник
Похожие новости
13 октября 2021, 00:35
Британские журналисты челом бьют: Русские, простите, это была ложь
13 октября 2021, 00:35
"Половина армии сразу перейдёт к России": Болгарские читатели о "победном" плане Украины
13 октября 2021, 06:25
Госдеп попытался прогнуть под себя русских дипломатов. Но просчитался
13 октября 2021, 10:30
Медведев находится на грани отчаяния из-за своего положения - эксперт
13 октября 2021, 08:10
Ленинграда и Крыма мало? Эксперт из США придумал новую блокаду для русских. С помощью НАТО
13 октября 2021, 16:20
Катастрофа для Лукашенко: Путин отказался ехать в Минск
Новости партнеров
 
Выбор дня
13 октября 2021, 00:35
Британские журналисты челом бьют: Русские, простите, это была ложь
13 октября 2021, 00:35
"Половина армии сразу перейдёт к России": Болгарские читатели о "побед...
13 октября 2021, 06:25
Госдеп попытался прогнуть под себя русских дипломатов. Но просчитался
13 октября 2021, 10:30
Медведев находится на грани отчаяния из-за своего положения - эксперт
13 октября 2021, 08:10
Ленинграда и Крыма мало? Эксперт из США придумал новую блокаду для русских. С помощью...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
09 октября 2021, 20:45
Украина и Турция готовят "удар по Путину": Кулеба заявил о "лучшем ответе России"
09 октября 2021, 09:05
Украинский политик указал на крупный провал Зеленского: "Снял бы трубку"
13 октября 2021, 00:35
Британские журналисты челом бьют: Русские, простите, это была ложь
12 октября 2021, 07:40
Киев сменил тактику на Донбассе, применив высокоточное оружие
10 октября 2021, 11:55
К дому Порошенко подвезли бутерброды. "Ждём подвоза покрышек" для протестующих? - видео
13 октября 2021, 00:35
"Половина армии сразу перейдёт к России": Болгарские читатели о "победном" плане Украины
08 октября 2021, 02:45
"Уже нечего стесняться": Советник офиса Зеленского высказался о войне за Крым
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.