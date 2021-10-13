Поклонская пообещала делиться красотами Кабо-Верде в соцсетях

Наталья Поклонская, назначенная указом президента России Владимира Путина на должность посла в Кабо-Верде, пообещала регулярно писать об этой стране в соцсетях, чтобы больше людей захотели там побывать.

«Кабо-Верде — уникальная страна со своей культурой, самобытностью, прекрасной природой и людьми. Все красивые особенности страны постараюсь освещать в своих социальных сетях, чтобы россияне и другие люди хотели приехать в гости», — сказала она «Известиям», комментируя свое назначение.

Кроме того, Поклонская подчеркнула, что сама стремилась к дипломатической работе и прошла обучение в Дипломатической академии и стажировку в МИДе. Также у нее за плечами — опыт работы в комитете по международным делам Госдумы.

«Я рада, что первой страной в моем дипломатическом опыте стали прекрасные острова Зеленого Мыса, — отметила она. — Самая главная задача в новой должности — достойно представлять нашу страну и укреплять добрые отношения между Россией и Кабо-Верде».

Ранее, 27 августа, сообщалось, что комитет Госдумы по международным делам обсудит назначение Поклонской послом в Кабо-Верде. Сама Поклонская отмечала, что ей интересна дипломатическая деятельность.

Наталья Поклонская была депутатом Государственной думы VII созыва, заместителем председателя комитета Государственной думы по международным делам. В мае 2014 года вступила в должность прокурора Республики Крым.

Республика Кабо-Верде (также Республика Зеленого Мыса) — небольшое государство в Западной Африке, расположенное в Атлантическом океане на островах Зеленого Мыса. В прошлом — колония Португалии, получившая независимость в 70-х годах прошлого века.

Владимир Соколенко являлся послом России в Кабо-Верде с 2018 года.

Поклонская станет третьей женщиной — действующим послом России за рубежом после Людмилы Воробьевой, возглавляющей посольство РФ в Индонезии и главы дипмиссии в Болгарии Элеоноры Митрофановой.