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Поклонская оценила ситуацию вокруг слов претенденток на Евровидение от Украины о Крыме

23 февраля 2019, 19:39  •  116 • Украина
Депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала ситуацию вокруг слов участниц украинского национального отбора на Евровидение-2019 Анны и Марии Опанасюк о принадлежности Крыма.
 
РИА Новости
 

«Украинские националисты и журналисты, которые ищут сенсаций, постоянно задают вопрос: «Чей Крым?», тем самым пытаясь поставить людей в неловкое положение. Те же, кто старается дать объективный и взвешенный ответ, тут же подлежат немедленной «общенародной» травле», — сказала Поклонская РИА Новости.

Ранее Мария Опанасюк заявила, что «умные люди» самостоятельно смогут сделать вывод относительно того, частью какой страны является Крым.

В свою очередь, её сестра Анна добавила, что Украина полуостров «потеряла».

Ситуацию вокруг слов претенденток на Евровидение от Украины в беседе с ФАН также прокомментировал музыкант Юрий Лоза.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.

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