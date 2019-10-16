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Поклонская оценила "виртуозные" объяснения МИД Украины: "Теперь хотелось бы услышать извинения за "случайную" ноту протеста"

16 октября 2019, 22:54  •  27 • Политика
Экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская ждёт от Украины извинений за "случайную" ноту протеста. "После "виртуозного" объяснения МИД Украины официальной встречи с президентом Турции хотелось бы услышать их извинения", - написала политик в Twitter.
Депутат Госдумы и бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская оценила объяснения МИД Украины по поводу встречи президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с российскими парламентариями от Крыма. По её мнению, заявление украинского внешнеполитического ведомства является "виртуозным".
Речь идёт о сообщении МИД Украины, в котором говорится, что встреча президента Турции депутатами от Крыма была "случайной". Поклонская поинтересовалась, будут ли в таком случае извинения за "случайную" ноту протеста, которую Украина направила послу Турции.
"Хотелось бы услышать их извинения за "случайную" ноту протеста послу Турции. Ведь, по мнению Украины, всё произошло совершенно "случайно", - написала экс-прокурор Крыма в Twitter.
Напомним, что 12 октября в Анкаре прошла встреча президента Турции с делегацией России, в которую входили два депутата Госдумы от Крыма - Наталья Поклонская и Руслан Бальбек. В ходе этой встречи Эрдоган пожал обоим руки. Это вызвало настоящую истерику в Киеве. В турецкое посольство на Украине была направлена нота протеста, а сам посол Турции был вызван для объяснений в украинский МИД. Позднее ведомство заявило, что встреча и пожимание рук были "случайными" и попыталось спустить дело на тормозах.

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