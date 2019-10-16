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Поклонская оценила "виртуозные" объяснения МИД Украины: "Теперь хотелось бы услышать извинения за "случайную" ноту протеста"
16 октября 2019, 22:54 • 27 • Политика
Экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская ждёт от Украины извинений за "случайную" ноту протеста. "После "виртуозного" объяснения МИД Украины официальной встречи с президентом Турции хотелось бы услышать их извинения", - написала политик в Twitter.
Депутат Госдумы и бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская оценила объяснения МИД Украины по поводу встречи президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с российскими парламентариями от Крыма. По её мнению, заявление украинского внешнеполитического ведомства является "виртуозным".
Речь идёт о сообщении МИД Украины, в котором говорится, что встреча президента Турции депутатами от Крыма была "случайной". Поклонская поинтересовалась, будут ли в таком случае извинения за "случайную" ноту протеста, которую Украина направила послу Турции.
Напомним, что 12 октября в Анкаре прошла встреча президента Турции с делегацией России, в которую входили два депутата Госдумы от Крыма - Наталья Поклонская и Руслан Бальбек. В ходе этой встречи Эрдоган пожал обоим руки. Это вызвало настоящую истерику в Киеве. В турецкое посольство на Украине была направлена нота протеста, а сам посол Турции был вызван для объяснений в украинский МИД. Позднее ведомство заявило, что встреча и пожимание рук были "случайными" и попыталось спустить дело на тормозах.
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