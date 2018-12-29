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Поклонская оценила перспективы восстановления отношений России и Украины
29 декабря 2018, 17:24 • 104 • Украина
Депутат Госдумы Наталья Поклонская в беседе с ФАН оценила перспективы восстановления отношений между Россией и Украиной.
РИА Новости
У парламентария спросили, станут ли когда-нибудь двусторонние отношения такими же добрыми, как ещё несколько лет назад.
«Очень на это надеюсь. Нам исторически гораздо более органично быть вместе — друзьями и союзниками. Мы очень нужны друг другу», — ответила Поклонская.
Ранее Поклонская заявила о получении более 3 тыс. обращений в 2018 году.
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