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Поклонская оценила перспективы восстановления отношений России и Украины

29 декабря 2018, 17:24  •  104 • Украина
Депутат Госдумы Наталья Поклонская в беседе с ФАН оценила перспективы восстановления отношений между Россией и Украиной.
 
РИА Новости
 

У парламентария спросили, станут ли когда-нибудь двусторонние отношения такими же добрыми, как ещё несколько лет назад.

«Очень на это надеюсь. Нам исторически гораздо более органично быть вместе — друзьями и союзниками. Мы очень нужны друг другу», — ответила Поклонская.

Ранее Поклонская заявила о получении более 3 тыс. обращений в 2018 году.

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