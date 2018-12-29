Поклонская оценила перспективы восстановления отношений России и Украины

Депутат Госдумы Наталья Поклонская в беседе с ФАН оценила перспективы восстановления отношений между Россией и Украиной.

У парламентария спросили, станут ли когда-нибудь двусторонние отношения такими же добрыми, как ещё несколько лет назад.

«Очень на это надеюсь. Нам исторически гораздо более органично быть вместе — друзьями и союзниками. Мы очень нужны друг другу», — ответила Поклонская.

Ранее Поклонская заявила о получении более 3 тыс. обращений в 2018 году.