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Поклонская отреагировала на угрозы со стороны главы МИД Украины

27 октября 2021, 14:35  •  102 • Политика
Посол России в Кабо-Верде Наталья Поклонская 27 октября отреагировала на слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, который пообещал «никогда не оставлять ее покое».
«Я тоже никогда их не забуду. А также помню про тех, кто устроил госпереворот на Украине и их прислужников, которые превратили некогда цветущую и развивающуюся страну в руину», — сказала Поклонская «РИА Новости».
Таким образом посол РФ в Кабо-Верде ответила Кулебе, который заявил, что власти Киева не оставят Поклонскую в покое и занимаются вопросами экстрадиции экс-прокурора Крыма.
Ранее, 16 октября, Поклонская заявила, что призывы властей Украины к ее экстрадиции свидетельствуют о «дипломатическом невежестве» Киева. Она напомнила, что Украина как субъект международных отношений имеет не только права, но и несет обязанности, в частности, уважать другие страны и действовать в рамках закона.
В тот же день источник в МИД Кабо-Верде назвал обращение Киева с призывом обсудить вопрос экстрадиции Поклонской «шуткой, которая не стоит внимания». По его словам, на свою просьбу украинские власти получили отказ.
В свою очередь, представитель украинского внешнеполитического ведомства Олег Николенко заявил, что бывший прокурор Крыма разыскивается «за государственную измену» против Украины, а также находится под санкциями Киева и еще нескольких стран.
13 октября президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Поклонской на пост посла РФ в Кабо-Верде.
Комментируя свое назначение, Поклонская рассказала «Известиям», что ранее хотела заниматься дипломатической работой и даже прошла обучение в Дипломатической академии и стажировку в МИДе.
Наталья Поклонская была депутатом Госдумы VII созыва, заместителем председателя комитета нижней палаты парламента по международным делам. В мае 2014 года вступила в должность прокурора Республики Крым.
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