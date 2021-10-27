Поклонская отреагировала на угрозы со стороны главы МИД Украины

Посол России в Кабо-Верде Наталья Поклонская 27 октября отреагировала на слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, который пообещал «никогда не оставлять ее покое».

«Я тоже никогда их не забуду. А также помню про тех, кто устроил госпереворот на Украине и их прислужников, которые превратили некогда цветущую и развивающуюся страну в руину», — сказала Поклонская «РИА Новости».

Таким образом посол РФ в Кабо-Верде ответила Кулебе, который заявил, что власти Киева не оставят Поклонскую в покое и занимаются вопросами экстрадиции экс-прокурора Крыма.

Ранее, 16 октября, Поклонская заявила, что призывы властей Украины к ее экстрадиции свидетельствуют о «дипломатическом невежестве» Киева. Она напомнила, что Украина как субъект международных отношений имеет не только права, но и несет обязанности, в частности, уважать другие страны и действовать в рамках закона.

В тот же день источник в МИД Кабо-Верде назвал обращение Киева с призывом обсудить вопрос экстрадиции Поклонской «шуткой, которая не стоит внимания». По его словам, на свою просьбу украинские власти получили отказ.

В свою очередь, представитель украинского внешнеполитического ведомства Олег Николенко заявил, что бывший прокурор Крыма разыскивается «за государственную измену» против Украины, а также находится под санкциями Киева и еще нескольких стран.

13 октября президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Поклонской на пост посла РФ в Кабо-Верде.

Комментируя свое назначение, Поклонская рассказала «Известиям», что ранее хотела заниматься дипломатической работой и даже прошла обучение в Дипломатической академии и стажировку в МИДе.

Наталья Поклонская была депутатом Госдумы VII созыва, заместителем председателя комитета нижней палаты парламента по международным делам. В мае 2014 года вступила в должность прокурора Республики Крым.