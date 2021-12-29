Поклонская отреагировала на обвинение в госизмене: "Каждый год у них традиция"

Наталья Поклонская не без юмора прокомментировала сообщение о том, что на Украине её готовятся судить за госизмену. Эти "суды", по словам экс-прокурора Крыма, уже стали для Киева новогодней традицией.

В беседе с Царьградом Наталья Поклонская напомнила, что подобными судами киевские власти грозят ей уже далеко не впервые, да только всё без толку: "Восьмой год подряд комментирую. Они не возбудили уголовное дело. Каждый год у них традиция: перед Новым годом они направляют уголовное дело в отношении нас в суд и получают обратно, за то что нарушают наши права".

В этом уголовном деле, подчеркнула экс-прокурор Крыма, а ныне посол России в Кабо-Верде, нет состава преступления, даже события. "Поэтому нечего комментировать, эта новость не новая", - сказала Поклонская Царьграду.

Напомним, Украина собралась судить бывшего прокурора Крыма Наталью Поклонскую и действующего главу республики Сергея Аксёнова. Оба обвиняются в "госизмене". Украинская прокуратура уже передала обвинительное заключение в суд.

По данным следствия, чиновники оккупированного полуострова в феврале-марте 2014 года создали преступную организацию с целью насильственного свержения конституционного строя и изменения границ территории Украины,

- говорится на сайте Генпрокуратуры Украины.

Обвинение также утверждает, что все фигуранты участвовали в "подрывной деятельности России", которая нанесла ущерб Украине.