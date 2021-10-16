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Поклонская отреагировала на идею "испортить ей жизнь" в Кабо-Верде: "Публичное пренебрежение"

16 октября 2021, 04:25  •  142 • Политика
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предположил, что послу России в Кабо-Верде получится "испортить жизнь". Наталья Поклонская отреагировала на эту идею и высказалась по поводу "экстрадиции" её в Киев. "Публичное пренебрежение", - произнесла она.
Назначение президентом России Владимиром Путиным Натальи Поклонской послом в Кабо-Верде не устроило Киев. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба предположил: Киев получил возможность "испортить жизнь" свеженазначенному дипломату. После этого экс-заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов заявил, что можно готовить документы для экстрадиции госпожи посла.
Украина даже связывалась с властями Кабо-Верде по этому поводу. Это подтвердили в МИД африканской страны, но попросили считать обращение Киева шуткой.
В беседе с РБК Наталья Поклонская напомнила, что Украина является субъектом международных отношений. В связи с этим у неё есть не только права, но и обязанности. Одна из таких обязанностей – уважать другие страны, вторая – действовать в рамках закона.
В частности, в рамках Венской конвенции. Посол России в Кабо-Верде объяснила, что положения этого документа предполагают признание всеми народами особого статуса дипломатических агентов.
"Публичное пренебрежение", - произнесла Поклонская, имея ввиду пренебрежение международным правом со стороны Украины.
Народ отнёсся к ситуации с иронией. Крохотное Кабо-Верде "умыло" Украину, подметила Юлия Витязева. Комментарий журналистки оказался не единственным на тему желания Киева "экстрадировать" посла России Наталью Поклонскую. "Шапито", - пишут люди.

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