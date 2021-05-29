Поклонская, отказавшись от праймериз, отправится в Крым

Депутат Госдумы Наталья Поклонская намерена отправится в Крым. О намерении в ближайшее время посетить Ялту она написала в своем телеграм-канале.

Наталья Поклонская накануне объявила о том, что снимает свою кандидатуру с праймериз "Единой России". В своем-телеграм-канале она объяснила, что это связано с новой работой. Какой именно, политик не стала объяснять. При этом она не исключила, что, возможно, скоро снова облачиться в китель.

Политические эксперты разошлись во мнениях, что могло сподвигнуть Поклонскую на такое решение. Сама депутат хранит молчание по поводу новой работы. В Беседе с Царьградом она отметила, что это пока тайна.

Тем не менее стало известно о ее планах в ближайшее время посетить Крым. Об этом политик сама сообщила в своем телеграм-канале.

Полонская отметила, что держит на контроле ситуацию с Форосским парком.

"Я не забываю о ситуации с Форосским парком: в Генеральной прокуратуре, Министерстве природных ресурсов и экологии России находятся на рассмотрении мои очередные запросы.

В конце следующей недели (дату сообщу во вторник) я приеду в Ялту для встречи с вами и обсуждения вопроса парка с региональной властью", - отметила она.