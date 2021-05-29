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Поклонская, отказавшись от праймериз, отправится в Крым
29 мая 2021, 13:55 • 28 • Политика
Депутат Госдумы Наталья Поклонская намерена отправится в Крым. О намерении в ближайшее время посетить Ялту она написала в своем телеграм-канале.
Наталья Поклонская накануне объявила о том, что снимает свою кандидатуру с праймериз "Единой России". В своем-телеграм-канале она объяснила, что это связано с новой работой. Какой именно, политик не стала объяснять. При этом она не исключила, что, возможно, скоро снова облачиться в китель.
Политические эксперты разошлись во мнениях, что могло сподвигнуть Поклонскую на такое решение. Сама депутат хранит молчание по поводу новой работы. В Беседе с Царьградом она отметила, что это пока тайна.
Тем не менее стало известно о ее планах в ближайшее время посетить Крым. Об этом политик сама сообщила в своем телеграм-канале.
Полонская отметила, что держит на контроле ситуацию с Форосским парком.
"Я не забываю о ситуации с Форосским парком: в Генеральной прокуратуре, Министерстве природных ресурсов и экологии России находятся на рассмотрении мои очередные запросы.
В конце следующей недели (дату сообщу во вторник) я приеду в Ялту для встречи с вами и обсуждения вопроса парка с региональной властью", - отметила она.
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