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Поклонская отказалась становится послом из-за личных обстоятельств - МИД России
19 января 2022, 12:45 • 88 • Политика
Бывший депутат Госдумы Наталья Поклонская отказалась становиться послом России в Кабо-Верде из-за изменившихся личных обстоятельств. Об этом рассказали в МИД России.
Отъёзд Поклонской в Кабо-Верде не состоится. Экс-депутат уже подтвердила эту информацию.
- пояснила Поклонская ТАСС.
Ранее сообщалось, что Поклонская не уехала в Кабо-Верде, где она должна была вступить в должность посла. Портал Znak.com утверждал, что причина заминки - отсутствие согласия со стороны правительства республики. При этом источник пояснил, что на получение агремана уйдёт полгода или год.
Примечательно, что сама Поклонская в разговоре с порталом отметила, что сроки отъезда в Кабо-Верде зависят не от неё. От кого они зависят, она уточнять не стала.
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