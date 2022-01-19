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Поклонская отказалась становится послом из-за личных обстоятельств - МИД России

19 января 2022, 12:45  •  88 • Политика
Бывший депутат Госдумы Наталья Поклонская отказалась становиться послом России в Кабо-Верде из-за изменившихся личных обстоятельств. Об этом рассказали в МИД России.
Отъёзд Поклонской в Кабо-Верде не состоится. Экс-депутат уже подтвердила эту информацию.
Нет, не планирую. Почему я не вступила в должность? Изменились личные обстоятельства. Всегда говорила, повторю: я хочу быть полезной нашей стране. Поэтому я готова на любую должность, где буду полезна государству,
- пояснила Поклонская ТАСС.
Ранее сообщалось, что Поклонская не уехала в Кабо-Верде, где она должна была вступить в должность посла. Портал Znak.com утверждал, что причина заминки - отсутствие согласия со стороны правительства республики. При этом источник пояснил, что на получение агремана уйдёт полгода или год.
Примечательно, что сама Поклонская в разговоре с порталом отметила, что сроки отъезда в Кабо-Верде зависят не от неё. От кого они зависят, она уточнять не стала.

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