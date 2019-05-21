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Поклонская осадила Зеленского, пообещавшего вернуть Крым и Донбасс

21 мая 2019, 17:39  •  50 • В России

Депутат Госдумы Наталья Поклонская остудила пыл разгорячившегося президента Украины Владимира Зеленского. Тот, выступая во время инаугурации, пообещал, что будет бороться за Крым и Донбасс. А также — за умы людей. Поклонская в разговоре с «КП», напомнила Зеленскому, что он должен заниматься делами украинцев, а не россиян.

- Президенту Украины следует обращаться к народу Украины, а не заглядываться на соседнее государство, - сказала «КП» Поклонская. - Напомню, что с марта 2014 года Крым официально является территорией Российской Федерации, и мы крымчане - граждане России. И это уже исторический факт, с которым надо смириться настоящему и всем последующим президентам Украины. А не повторять ошибок своих предшественников, которые, совершив госпереворот и захват власти на Украине в 2013 -2014 годах, создали необходимую почву для такого решения крымчан. Хочется пожелать Владимиру Зеленскому успехов в развитии своей страны и в налаживании добрососедских отношений с нами - гражданами России.

Напомним, что вчера Владимир Зеленский официально стал президентом Украины. В ходе церемонии он обратился к украинским чиновникам, попросив их не вешать в кабинетах портреты главы государства.

Полное обращение Владимира Зеленского, нового президента Украины.

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