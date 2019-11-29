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Поклонская обвинила украинских дипломатов в помешательстве

29 ноября 2019, 14:24  •  71 • В России

Депутат от Крыма Руслан Бальбек выступал на форуме ООН. Во время его доклада украинская делегация устроила провокацию. Гости из Киева стали топать ногами и бить кулаками по столу, пытаясь заглушить крымчанина.

Украинских дипломатов попытались остановить секретарь и председатель форума. Но у них ничего не вышло. Закончить выступление депутат не смог.

На эту выходку жестко отреагировала экс-прокурор Крыма, депутат Госдумы Наталья Поклонская. Она поддержала своего коллегу и намекнула, что у дипломатов из Киева случилось помешательство.

— В Женеве на выступлении депутата Бальбека произошло что-то невообразимое, - напомнила Поклонская. - Украинская делегация в полном составе не смогла держать себя в руках, они топали, хлопали и стучали ногами, то есть старались убедить присутствующих в работоспособности всех двигательных функций своего организма, за исключением одной, но самой важной для дипломатов - сдержанности и культуры. Поэтому, я с ужасом смотрю на призывы некоторых "патриотов" Украины вернуть стране ядерное оружие.

Напомним, что ранее режиссёр Олег Сенцов, осуждённый в России за терроризм, потребовал, чтобы Украина обзавелась ядерным оружием.

Украинская делегация попыталась сорвать выступление российского представителя на форуме в ООН.

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