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Поклонская обвинила украинских дипломатов в помешательстве
29 ноября 2019, 14:24 • 71 • В России
Депутат от Крыма Руслан Бальбек выступал на форуме ООН. Во время его доклада украинская делегация устроила провокацию. Гости из Киева стали топать ногами и бить кулаками по столу, пытаясь заглушить крымчанина.
Украинских дипломатов попытались остановить секретарь и председатель форума. Но у них ничего не вышло. Закончить выступление депутат не смог.
На эту выходку жестко отреагировала экс-прокурор Крыма, депутат Госдумы Наталья Поклонская. Она поддержала своего коллегу и намекнула, что у дипломатов из Киева случилось помешательство.
— В Женеве на выступлении депутата Бальбека произошло что-то невообразимое, - напомнила Поклонская. - Украинская делегация в полном составе не смогла держать себя в руках, они топали, хлопали и стучали ногами, то есть старались убедить присутствующих в работоспособности всех двигательных функций своего организма, за исключением одной, но самой важной для дипломатов - сдержанности и культуры. Поэтому, я с ужасом смотрю на призывы некоторых "патриотов" Украины вернуть стране ядерное оружие.
Напомним, что ранее режиссёр Олег Сенцов, осуждённый в России за терроризм, потребовал, чтобы Украина обзавелась ядерным оружием.
Украинская делегация попыталась сорвать выступление российского представителя на форуме в ООН.
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