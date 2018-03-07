Поклонская обратится в ЦИК в связи с заявлением Собчак о ее запросе украинским властям

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МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская, представляющая в нижней палате парламента Республику Крым и Севастополь, обратится в Центризбирком РФ в связи с заявлением кандидата в президенты РФ Ксении Собчак о запросе киевским властям на поездку в Крым через территорию Украины.

Во вторник Собчак заявила, что направила украинской стороне письмо с просьбой разрешить ей поехать в Крым через территорию страны. Она считает "правильным" такой шаг и сказала, что намерена, в частности, пообщаться с крымскими татарами.

"Спрашивая разрешение киевских властей на въезд на территорию одного из субъектов РФ, Ксения Собчак публично демонстрирует, что не считает данный регион частью страны, президентом и Верховным главнокомандующим которой она планирует стать. Отсюда возникает вопрос: как можно быть главой государства, не признавая при этом его территориальную целостность?" - написала Поклонская на своей странице в социальной сети.

"Я обращусь в ЦИК по этому вопросу", - подтвердила депутат ТАСС.

Она напомнила, что "Собчак была в Крыму в апреле 2014 года". "В том числе и у меня в гостях, сразу после возвращения крымского полуострова в состав России, и тогда никакого разрешения не спрашивала у киевских властей (то есть последовательности в действиях кандидата не предвидится)", - отметила парламентарий.

"И еще, зачем ехать с предвыборной агитацией на территорию, которую не считаешь своей Родиной? К людям, которых совсем недавно не стеснялась обзывать", - задалась вопросом Поклонская.

Политик также предположила, что "сейчас интересно будет наблюдать за тем, как выйдут из данной ситуации украинские власти". "Ведь выдав "разрешение", они тем самым признают предвыборную агитацию на территории Крыма. Может быть, Собчак не в той стране зарегистрировала свою кандидатуру?" - добавила Поклонская.

На ее взгляд, "действия Собчак могут содержать в себе признаки преступления, предусмотренного ст. 280.1 УК РФ "Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности РФ".

В среду глава Центризбиркома Элла Пафмилова заявила, что вопрос посещения Собчак Крыма с разрешения Украины не входит в компетенцию ЦИК.

Ранее МИД Украины подтвердил, что украинская сторона никаких запросов от кандидата в президенты РФ Ксении Собчак на поездку в Крым через территорию страны не получала.