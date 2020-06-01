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Поклонская обратилась в ООН с просьбой осудить блокировку Украиной подачи воды в Крым
01 июня 2020, 10:55 • 121 • Украина
Москва, 1 июня. ООН должна осудить преступные действия украинских властей, которые в одностороннем порядке перекрыли поставку пресной воды в Крым. Об этом в своем письме, адресованном верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет, заявила заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская.
В своем обращении Поклонская пишет, что на сегодняшний день основным источником пресной воды для жителе Крыма является отходящий от русла Днепра Северо-Крымский канал. Не смотря на это, после воссоединения полуострова с Россией, украинские власти решили нарушить обязательства по защите прав человека и перекрыть подачу воды. Поэтому Поклонская призвала мировое сообщество, ООН и Бачелет предпринять немедленные действия для предотвращения водной блокады.
Кроме того Поклонская подчеркнула, что на территории Крыма проживает множество национальностей. Однако действия Украины могут создать настоящую гуманитарную катастрофу. Отмечается, что воды Днепра имеют международный характер, берут начало в России, а сам канал был построен еще в СССР силами советских граждан. Кроме того, действия Киева также наносят экологический ущерб, считает Поклонская. По ее словам, в результате водной блокады происходит опасное заболачивание и засоление почв, и как следствие, уничтожение многих видов флоры и фауны прилегающих к каналу территорий.
Таким образом, действия Киева нарушают ряд международных правовых документов, в частности, Устав ООН, Всеобщую декларацию прав человека, Международный пакт о гражданских и политических правах и Международный пакт о об экономических, социальных и культурных правах, считает Поклонская.
Автор: Сергей Андреев
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