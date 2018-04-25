Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
На Украине суд обязал правоохранителей возбудить дело против Порошенко
Нет силы сильнее веры. Украина на пороге религиозных восстаний
Северная Корея прикрывает Трампа в его войне с «глубинным государством»
Вопрос армянский, но виновата Россия
Главная / В России

Поклонская о задержании крымской активистки: Украинские спецслужбы разыграли подлую комбинацию

25 апреля 2018, 13:09  •  94 • В России

Депутат Госдумы РФ от Крыма Наталья Поклонская возмущена задержанием руководителя крымской ячейки "Волонтеров Победы" Елены Одновол.

Напомним, ее задержали сотрудники СБУ в пункте пропуска "Чонгар" на крымско-украинской границе 23 апреля. Девушке на Украине грозит до 15 лет тюрьмы: ее подозревают в государственной измене.

- Как всегда, топорно и грубо разыграна очередная подлая и мерзкая комбинация украинских спецслужб в отношении простого человека - Елены Одновол, которая ехала на Украину посетить своих родственников, - написала Поклонская в Facebook.

По мнению депутата, официальная киевская пропаганда пытается таким образом "подбросить угля в топку антироссийской истерии, отчитаться перед своими западными хозяевами в надежде получить очередную финансовую подачку, а затем раздербанить её между своими "уважаемыми людьми".

Кроме того, задержание Елены Одновол, по мнению Натальи Поклонской, может показать всему миру, что пересечение границы с незалежной - "мероприятие весьма и весьма небезопасное", особенно для тех, кто может оказаться подходящим объектом для торга в руках действующей украинской власти.

- Где же вы, уважаемые господа европейские правозащитники? Почему, продвигая либеральные ценности прав человека, закрываете глаза на то, что творят у вас под носом вконец обнаглевшие ваши новые союзники? Неужели в современном мире захват людей и последующее использование их в качестве заложников является приемлемым? - задается вопросом депутат.

Наталья Поклонская назвала украинские спецслужбы "целой бандой, которая ворует живых людей".

Ранее по поводу задержания Елены Одновол высказался глава РК Сергей Аксенов. Он назвал Украину пиратским государством, пообещал девушке поддержку со стороны российских властей, а крымчанам посоветовал не ездить в незалежную.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

94
Источник
Похожие новости
23 апреля 2018, 22:09
Украина задержала на крымской границе девушку-волонтера, собиравшую подписи в поддержку Путина
24 апреля 2018, 22:24
«Хирург заверил, что всё пройдёт легко»: москвичка умерла во время операции по коррекции груди
24 апреля 2018, 20:54
Глава Крыма о задержании Украиной активистки "Волонтеров Победы": Там пиратское государство

25 апреля 2018, 00:09
Россия накануне
23 апреля 2018, 23:39
«Крайняя мера»: в Подмосковье тысячи людей остались без горячей воды и отопления из-за долгов предприятий
24 апреля 2018, 20:54
Кто нарывается на «фаворита»?
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
20 апреля 2018, 14:09
Чем мы способны ответить на угрозу АУГ «Трумэна»
23 апреля 2018, 10:54
Москва наносит критический удар по возможностям ВВС США: что раскроют исследования уцелевших ракет?
24 апреля 2018, 22:24
«Выделять деньги смысла больше нет»: почему МВФ заканчивает финансовую поддержку Украины
21 апреля 2018, 10:09
Натовский сценарий массированного авиационного удара: точка невозврата
21 апреля 2018, 19:54
Донбасс: диверсия пройдет на химзаводе
23 апреля 2018, 07:39
Рейс «Вашингтон – Киев» садится в Ереване?
23 апреля 2018, 22:09
Путин подписал законы о блокировке в интернете и Маре Багдасарян
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.