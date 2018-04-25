Поклонская о задержании крымской активистки: Украинские спецслужбы разыграли подлую комбинацию

Депутат Госдумы РФ от Крыма Наталья Поклонская возмущена задержанием руководителя крымской ячейки "Волонтеров Победы" Елены Одновол.

Напомним, ее задержали сотрудники СБУ в пункте пропуска "Чонгар" на крымско-украинской границе 23 апреля. Девушке на Украине грозит до 15 лет тюрьмы: ее подозревают в государственной измене.

- Как всегда, топорно и грубо разыграна очередная подлая и мерзкая комбинация украинских спецслужб в отношении простого человека - Елены Одновол, которая ехала на Украину посетить своих родственников, - написала Поклонская в Facebook.

По мнению депутата, официальная киевская пропаганда пытается таким образом "подбросить угля в топку антироссийской истерии, отчитаться перед своими западными хозяевами в надежде получить очередную финансовую подачку, а затем раздербанить её между своими "уважаемыми людьми".

Кроме того, задержание Елены Одновол, по мнению Натальи Поклонской, может показать всему миру, что пересечение границы с незалежной - "мероприятие весьма и весьма небезопасное", особенно для тех, кто может оказаться подходящим объектом для торга в руках действующей украинской власти.

- Где же вы, уважаемые господа европейские правозащитники? Почему, продвигая либеральные ценности прав человека, закрываете глаза на то, что творят у вас под носом вконец обнаглевшие ваши новые союзники? Неужели в современном мире захват людей и последующее использование их в качестве заложников является приемлемым? - задается вопросом депутат.

Наталья Поклонская назвала украинские спецслужбы "целой бандой, которая ворует живых людей".

Ранее по поводу задержания Елены Одновол высказался глава РК Сергей Аксенов. Он назвал Украину пиратским государством, пообещал девушке поддержку со стороны российских властей, а крымчанам посоветовал не ездить в незалежную.