Наталья Поклонская порассуждала о статусе "кровного врага" Украины: "Угрозы были, угрозы есть". Она подчеркнула, что крайне важно разделять понятия государство и страна - украинский народ не воспринимает её в таком качестве.

Ведущая Царьграда Елена Афонина поговорила в рамках программы "Интервью" с бывшим прокурором Крыма, с депутатом Госдумы предыдущего созыва, а ныне заместителем главы Россотрудничества Натальей Поклонской.

Ведущая "Первого русского" поинтересовалась у героини передачи, возможным ли ей кажется выстраивание мостов с Украиной на новой должности, учитывая её статус фактически кровного врага Киева.

Собеседница Царьграда подчеркнула, что крайне важно разделять понятия государство и страна. Для украинского народа, она, безусловно, не является врагом: "Люди у нас неглупые, они всё понимают".

Что касается нынешних представителей власти Незалежной, они сами являются врагами своей страны, поскольку заняли посты в результате манипуляций и госпереворота 2013-2014 годов.

Поклонская добавила, что ей не страшно заступать на новый пост, несмотря на угрозы со стороны киевского политического истеблишмента, поскольку её работа заключается в помощи простым жителям Донбасса и Украины, что очень важно и необходимо в нынешних условиях.