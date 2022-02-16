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Поклонская о статусе "кровного врага" Украины: "Угрозы были, угрозы есть"

16 февраля 2022, 15:05  •  161 • Политика
Наталья Поклонская порассуждала о статусе "кровного врага" Украины: "Угрозы были, угрозы есть". Она подчеркнула, что крайне важно разделять понятия государство и страна - украинский народ не воспринимает её в таком качестве.
Ведущая Царьграда Елена Афонина поговорила в рамках программы "Интервью" с бывшим прокурором Крыма, с депутатом Госдумы предыдущего созыва, а ныне заместителем главы Россотрудничества Натальей Поклонской.
Ведущая "Первого русского" поинтересовалась у героини передачи, возможным ли ей кажется выстраивание мостов с Украиной на новой должности, учитывая её статус фактически кровного врага Киева.
Собеседница Царьграда подчеркнула, что крайне важно разделять понятия государство и страна. Для украинского народа, она, безусловно, не является врагом: "Люди у нас неглупые, они всё понимают".
Что касается нынешних представителей власти Незалежной, они сами являются врагами своей страны, поскольку заняли посты в результате манипуляций и госпереворота 2013-2014 годов.
Поклонская добавила, что ей не страшно заступать на новый пост, несмотря на угрозы со стороны киевского политического истеблишмента, поскольку её работа заключается в помощи простым жителям Донбасса и Украины, что очень важно и необходимо в нынешних условиях.
Угрозы - ради Бога. Нет угроз - значит, что-то не так. Угрозы были, угрозы есть. И, наверняка, они будут. Я хочу работать, и хочу работать так, чтобы не угождать всем и сразу. Я работаю так, как мне велит моя совесть, - подытожила собеседница "Первого русского".

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