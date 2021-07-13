Депутат Госдумы Наталья Поклонская отметила, что любит Украину всей душой, но после госпереворота в Киеве Незалежная встала на путь самоуничтожения.

Президент России Владимир Путин в своей статье заметил, что украинцы и русские - единый народ. Однако в последние годы между странами возводят при активном участии внешних сил стену. И это большая беда и общая трагедия.

Депутат Наталья Поклонская на странице в Facebook отметила, что любит Украину всей душой, но после госпереворота в Киеве жить свободно она может только в России.

"Я родилась и выросла в прекрасной Украине и люблю эту страну всей своей душой. Но только в России я могу жить свободно, бережно хранить память предков, их традиции и культуру, - отметила она. - Только в Крыму, защищая людей, закон и порядок после государственного переворота в Киеве, я с гордостью смогла надеть свой офицерский китель и выполнить свой прокурорский долг, не подчиняясь преступникам, захватившим власть в Украине".

Поклонская согласилась с мнением президента, что русские и украинцы - один народ.

"Это так! Я не могу оторвать от себя одну часть и сказать, что она другая - русская, а первая - украинская. И Россия, и Украина живут во мне, как во многих моих соотечественниках в Украине и России", - указала она.

Однако сейчас власти на Украине продолжают вносить раскол в общество, пытаясь "посеять ненависть и заставить забыть свои корни, заветы предков и поверить в другую историю, другую веру..."

"И это путь к самоуничтожению, к потере украинской нации как частички большой славянской древнерусской семьи. Для меня важно было услышать от нашего Президента, что "Россия никогда не была и не будет "анти-Украиной". А какой быть Украине - решать её гражданам", - подчеркнула Поклонская.