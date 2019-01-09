Поклонская: Некоторые депутаты готовы отказаться от пенсии. Так у них счета за рубежом!

КП: Мы возвращаемся из новогодней круговерти в будничную реальность. "Голубые огоньки" на ТВ вновь вытеснят бесконечные политические шоу с потешными Ковтунами и Майклами Бомами. Даже ведущая "Первого канала" призналась, что не смотрит телевизор. Якобы там зашкаливает счетчик агрессии. А вы смотрите?

Поклонская: Мы ее очень хорошо понимаем. Нужно жить своей жизнью. Когда человек полностью сидит в этом "ящике", он пропускает целые дни. А он тратит время на тех, кто пиарится, зарабатывает деньги. Ведь у нас прославиться можно не только благородными делами, но и всякой руганью, ужасными поступками.

Наталья Поклонская: Главный итог года для меня - это моя свадьба 00:00 00:00

КП: Тут еще стало известно, что на шоу приглашенным украинцам-русофобам платят деньги. Получается, они сидят, хают нашу страну и неплохо на этом зарабатывают. Что делать с такими проплаченными петрушками?

Поклонская: Это только кажется, что они нападают на нашу страну. На самом деле, они позорят Украину. Они нападают на Россию так неуклюже и позорно, что ставят Украину ниже плинтуса. Кто вообще все эти политологи? Они жулики и аферисты. На самом деле, они тут зарабатывают денежки.

КП: Потешного политолога Ковтуна уже внесли в базу "Миротворец". Хотя это самый раскрученный русофоб.

Поклонская: Додумались! Наконец-то! Они даже не уезжают из России. Меня другое удивляет. Почему зовут таких Ковтунов представлять Украину, а не нормальных людей. Почему нет тех, кто представляет адекватную и добрую Украину. Наверно, такое мнение на телевидении не интересно. Нужно, чтобы лицом Украины был Ковтун.

Наталья Поклонская и ее супруг, юрист Иван СоловьевФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«ЧИНОВНИКИ НЕ ДУМАЮТ, ЧТО ВЫДВОРЯЮТ БЕЖЕНЦЕВ НА СМЕРТЬ»

КП: У нас была целая череда жутких историй в прошлом году, когда дружественных украинцев - ополченцев, журналистов - пытались выдворить из России в Киев. А уж там их ждала тюрьма. В худшем случае - смерть. Как нам это остановить?

Поклонская: Увы, на исполнительском уровне - рядовая чиновничья бюрократия - так и не обрела человеческого облика. Все делают по бумагам: нарушил человек срок пребывания - его нужно депортировать. Никто не хочет разбираться, что на Украине его захотят убить или посадить. Они не думают, что такие люди ничем от нас не отличаются: они вынужденно покинули свой дом и бежали сюда. Такое отношение чиновников к людям расходится с позицией президента. Даже на примере Крыма. Президент подписал закон, по которому крымчане не должны быть ущемлены ни в каких правах. Но на исполнительском уровне нашего прокурора Александра Шкитова пытаются выдворить из страны. Потому что на каком-то уровне чиновников есть желание проучить человека. Ну, поиграли. Только опять никто не думает, что против этого человека возбудили в Киеве уголовное дело. Там его с удовольствием примут: он в погонах, у него допуск к гостайне.

Соловьев: Когда я работал в аппарате уполномоченного по правам человека, к нам поступало много жалоб от тех людей, которых хотели выдать на Украину. Это и ополчены из ДНР и ЛНР, и бежавшие от гонений в Одессе. Нам в ручном режиме удавалось отстаивать людей. Но иногда мы опаздывали - людям приходилось уезжать. Но бывало, что под такую ситуацию пытались подстроиться и те украинцы, против которых возбуждали реальные уголовные дела за кражу, разбой, изнасилование. Они пытались представить себя жертвами политических репрессий. Поэтому нужно разбираться в каждом случае. Уголовников нужно отдавать, у нас их самих хватает. Теперь у нас по закону упростили получение гражданства для украинцев. И также упрощено получение гражданства для соотечественников. Теперь заявление о получение паспорта можно будет подавать не по месту регистрации, а по месту нахождение. И второе - не нужно русскоговорящим сдавать экзамен на знание русского языка. Раньше это было просто унижение для наших людей.

«БЮДЖЕТНЫЙ МИЛЛИАРД ПЕРЕДАЛ МАМЕ»

КП: Детективная история разворачивалась вокруг закрытия вашей комиссии по контролю за доходами депутатов. Как я понял, вы нашли реальные нарушения, но вас сняли с должности. Хотелось бы по-человечески понять, а вы не разочаровались в депутатстве?

Поклонская: Мне муж всегда подсказывает: "Чтобы не разочаровываться, не нужно очаровываться". Я не очаровывалась депутатами Госдумы. Я взрослая. Все понимаю. Ожидаемо все было. После публичных неоднократных высказываний: "Мы думаем, как наказать непослушную Поклонскую". Ну вот придумали сокращение моей комиссии. По тем материалам, которые я направила в правоохранительные органы - результатов проверок нет. И в прессе я ничего не читала про это. В этих материалах шла речь о бюджетных деньгах.

Депутат Госдумы Наталья Поклонская и ее муж Иван Соловьев дали откровенное интервью «КП»Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

КП: Там огромные деньги крутились?

Соловьев: Почти миллиард.

Поклонская: Деньги выделили на организацию, которая принадлежала ранее одному из депутатов, а потом он передал ее своей родной маме. Депутат не простой, а председатель комитета.

Соловьев: А комитет этого депутата работает в той же сфере, в которой есть бизнес у его мамы. Это конфликт интересов. Он не прямо взял миллиард и передал. Он просто походатайствовал: вот есть деньги, выделенные на исследования, и есть фирма, которая этим занимается, давайте эти деньги отдадим фирме. Замечательно! И этот бюджетный миллиард пошел на фирму, которая принадлежит его маме. Конечно, не весь миллиард забрала мама. Часть денег уйдет на закрытие документов, сотрудники получат зарплаты и так далее. Но это прямой конфликт интересов.

«ДЕПУТАТЫ ОТКАЗАЛИСЬ ОТ ПЕНСИЙ? ТАК У НИХ НЕДВИЖИМОСТЬ ЗАРУБЕЖОМ!»

КП: Вот вы сейчас рассказываете про миллиард... Но разве никто из силовиков не знает, кто и как ворочает такими деньжищами?

Поклонская: Есть депутатская неприкосновенность. Есть авторитет самой Госдумы. У многих депутатов недвижимость за рубежом, счета, которые переводят на родных и близких. Некоторые из них говорили, что они готовы отказаться от пенсий. Якобы она им не нужна. Мы такие хорошие пусть деньги пойдут народу. Так конечно им пенсия не нужна. Потому что у них на несколько поколений все отлично. Люди начинают видеть все это. И мне тоже это не нравится.

КП: Так все это время в прессе говорили, что ваша комиссия ничего не делает. Мол, вы увлечены борьбой с "Матильдой»...

Поклонская: Во-первых, полномочия у комиссии были урезаны. Я просила изменить это. Во-вторых, законом не предусмотрена ответственность для депутатов. Вот мы установили конфликт интересов. Доказали. А наказать нельзя. Я вношу поправки, чтобы можно было вынести наказание таким депутатам. Но он так и лежит без движения.

«ДУМЦЫ ЗНАЮТ, ЧТО НАКАЗАТЬ ИХ НЕ ДАДУТ»

КП: А бывало такое, что в Думе подходили и говорили: "Не лезь туда!"

Поклонская: Конечно! И очень часто. Поднималось много вопросов. Многие из них не очень приятные.

Соловьев: Это такой пиар ход был - все говорили, что Поклонскя ничего не делает. Наталья собирала заседания комиссии гораздо чаще, чем это предусмотрено в регламенте. Полонская устраивала заседания каждый раз, когда на кого-то поступали материалы. Все обсуждали, составляли запросы. Знаете, попадание в депутаты многими воспринимается, как некая индульгенция. Думают, что это такое закрытое корпоративное сообщество, куда человек попав, понимает, что его будут до последнего защищать. У некоторых даже не хватило терпения нанять юристов и попросить их привести свои финансовые дела в порядок. Понимаю, у них много активов - всего не упомнишь и совсем не разберешься. Рядового чиновника могут тряхануть, если он забыл прицеп с советских времен задекларировать. А у некоторых депутатов зарубежный бизнес. И ничего. Ну сделай ты чистую декларацию! А если не подчистил хвосты, не обижайся на вопросы.

КП: А Поклонская проводила расследования свои?

Соловьев: Нет, ей поступали материалы. Она их брала и рассылала запросы. Пыталась выяснить - правда это или нет. Так за что депутаты обижаются? Человек всего лишь свою работу выполнял. Я работал в Госдуме и знаю, что раньше материалы, которые поступили в эту комиссию, там затихали и умирали. Только устроили проверку - подняли кипиш. Всем стало страшно.

«ОТДЫХАЯ В ШВЕЙЦАРИИ, ТЫ НЕ УЗНАЕШЬ, НАРОДНОЙ БЕДНОСТИ»

КП: Обычно такие вещи от действующего депутата не услышишь. Где-нибудь в курилке или в ресторане об этом могут поговорить. А вы - так прямо. Не боитесь, что против вас могут начать копать?

Поклонская: Сколько таких начинальщиков и копальщиков было. Ничего страшного. Они нашли какую-то квартиру в Донецке и ту не мою. Я не понимаю таких вещей. Как можно быть народным депутатом и ездить отдыхать в Швейцарию, на Мальдивы... Ты же не знаешь проблем своего народа. Ты не знаешь, как может не хватать денег на продукты. Ты не знаешь, как это накопить денег на новогодние подарки родным. У тебя такое даже в голове не сложится. У тебя все хорошо. Ты красиво у трибуны рассказываешь, как ты любишь бабушек и дедушек, как ты хочешь отказаться от своей пенсии. Но ты их проблем не знаешь. Вот так некоторые и живут вдали от своего народа.