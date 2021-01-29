Поклонская не будет прививаться от COVID-19: "У каждого свои особенности организма"

Депутат Госдумы Наталья Поклонская объяснила, почему отказалась от прививки вакциной от коронавирусной инфекции COVID-19. По словам экс-прокурора Крыма, всё дело в рекомендациях врача.

Поклонская рассказала, что делала все обязательные прививки от оспы, дифтерии и прочих заболеваний. Но при этом никогда не делала прививку от гриппа. Вакцинацию от COVID-19 Поклонская, по её словам, также не прошла, хотя, конечно, боится заразиться коронавирусом.

Я не буду ставить прививку в настоящее время, потому что следую рекомендациям своего врача,

- прокомментировала своё решение экс-прокурор Крыма.

Она напомнила, что выбор, делать прививку или нет, это личное дело каждого гражданина России. Потому что у каждого имеются собственные особенности организма.

Поэтому каждый сам решает, как ему заботиться о своём здоровье. Я не за и не против вакцин,

- цитирует Поклонскую издание РБК.

Напомним, что в январе в России была объявлена массовая вакцинация от COVID-19. При этом ставить прививку от коронавируса или нет - это право каждого гражданина, гарантированное ему Конституцией.