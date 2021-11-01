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Поклонская назвала трёх лучших дипломатов России: "Есть, чему поучиться"
01 ноября 2021, 10:05 • 171 • Политика
Посол России в Кабо-Верде Наталья Поклонская назвала трёх лучших дипломатов страны. По её мнению, у них "есть, чему поучиться".
Как рассказала Поклонская в интервью РИА Новости, из современных дипломатов, есть чему поучиться у президента России Владимира Путина, главы МИД Сергея Лаврова и ныне почившего постпреда России при ООН Виталия Чуркина. При этом она добавила, что после встреч с нашими послами за границей, может уверенно сказать о том, что они "все достойные дипломаты и специалисты своего дела".
В целом, Поклонская отметила, что ей импонируют те дипломаты, которые сумели сохранить мир в условиях конфликта. Она также добавила, что сейчас общается с действующими дипломатами России и это профессионалы высокого уровня.
"Я прислушиваюсь и ценю их помощь", - призналась она.
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