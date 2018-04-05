Поклонская назвала терроризмом задержание судна «Норд» украинскими пограничниками

Депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что действия украинских властей по захвату российского рыболовецкого судна «Норд» квалифицируются как терроризм.

По её мнению, власти Украины превращают страну в государство, которое занимается морским терроризмом.

«Ведь преступные действия «властей» Украины по захвату корабля и захвату людей в заложники квалифицируются исключительно как преступления террористической направленности», — приводит заявление Поклонской РИА Новости.

Она добавила, что «дорога у террористов одна, а в данном случае — как минимум международный трибунал».

Депутат считает, что трибунал «рано или поздно рассмотрит злодеяния захвативших и разрушивших Украину «руководителей», являющихся марионетками в руках геополитических заокеанских стратегов».

Ранее ситуацию с задержанием российского судна «Норд» прокомментировали в Кремле.