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Поклонская назвала терроризмом задержание судна «Норд» украинскими пограничниками

05 апреля 2018, 23:24  •  51 • Украина
Депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что действия украинских властей по захвату российского рыболовецкого судна «Норд» квалифицируются как терроризм.
 
© Государственная пограничная служба Украины
 

По её мнению, власти Украины превращают страну в государство, которое занимается морским терроризмом.

«Ведь преступные действия «властей» Украины по захвату корабля и захвату людей в заложники квалифицируются исключительно как преступления террористической направленности», — приводит заявление Поклонской РИА Новости. 

Она добавила, что «дорога у террористов одна, а в данном случае — как минимум международный трибунал».

Депутат считает, что трибунал «рано или поздно рассмотрит злодеяния захвативших и разрушивших Украину «руководителей», являющихся марионетками в руках геополитических заокеанских стратегов».

Ранее ситуацию с задержанием российского судна «Норд» прокомментировали в Кремле.

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