Поклонская назвала пиар-ходом заявление Луценко об отставке

Депутат Госдумы, бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская в беседе с изданием «Крыминформ» прокомментировала заявление Юрия Луценко об отставке с должности генпрокурора Украины.

«В органах прокуратуры не «за власть цепляются», как выразился Луценко, а за законом надзирают», — отметила Поклонская.

По её мнению, действия Луценко — всего лишь пиар-ход.

Со своей стороны, сенатор Совета Федерации России от Республики Крым Сергей Цеков в беседе с Inforeactor назвал случившееся вполне ожидаемым.

«То, что он не на своём месте был, у меня сомнений не вызывало. Человек, который не обладает соответствующим образованием и опытом работы, не может претендовать на такую должность», — сказал сенатор.

Ранее Луценко, выступая в Верховной раде по делу об убийстве активистки Екатерины Гандзюк, объявил, что уходит в отставку.