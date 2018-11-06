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Поклонская назвала пиар-ходом заявление Луценко об отставке
06 ноября 2018, 18:24 • 46 • Украина
Депутат Госдумы, бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская в беседе с изданием «Крыминформ» прокомментировала заявление Юрия Луценко об отставке с должности генпрокурора Украины.
Reuters
«В органах прокуратуры не «за власть цепляются», как выразился Луценко, а за законом надзирают», — отметила Поклонская.
По её мнению, действия Луценко — всего лишь пиар-ход.
Со своей стороны, сенатор Совета Федерации России от Республики Крым Сергей Цеков в беседе с Inforeactor назвал случившееся вполне ожидаемым.
«То, что он не на своём месте был, у меня сомнений не вызывало. Человек, который не обладает соответствующим образованием и опытом работы, не может претендовать на такую должность», — сказал сенатор.
Ранее Луценко, выступая в Верховной раде по делу об убийстве активистки Екатерины Гандзюк, объявил, что уходит в отставку.
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