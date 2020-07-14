Поклонская назвала имя заказчика акций Black Lives Matter в США: "Посмотрим, каковы будут итоги..."

Заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская высказалась в своём Telegram-канале по поводу разыгранного в США сценария расовой дискриминации.

"Это могло бы быть совпадением, что все беспорядки произошли в преддверии выборов президента США. Но смущает одна и та же фамилия мирового "режиссёра". Это всё наводит на определённые мысли..." - рассуждает Поклонская.

Она обратила внимание на то, что различные филантропические проекты миллиардера Джорджа Сороса в итоге приводят к разрушению целых стран. Аналогичным образом на миллиарды этого человека была разрушена Украина в 2014 году, подчеркнула депутат.

"На днях появилась новость о том, что он инвестирует сотни миллионов долларов в организации, которые работают над улучшением положения афроамериканцев. Посмотрим, каковы будут итоги данных "инвестиций" и "проектов" в демократической стране", - заключила Поклонская.