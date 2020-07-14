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Поклонская назвала имя заказчика акций Black Lives Matter в США: "Посмотрим, каковы будут итоги..."

14 июля 2020, 21:00  •  112 • Политика
Зампред Комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская назвала имя заказчика акций движения Black Lives Matter в США. "Посмотрим, каковы будут итоги..." - написала она в своём Telegram-канале.
Заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская высказалась в своём Telegram-канале по поводу разыгранного в США сценария расовой дискриминации.
"Это могло бы быть совпадением, что все беспорядки произошли в преддверии выборов президента США. Но смущает одна и та же фамилия мирового "режиссёра". Это всё наводит на определённые мысли..." - рассуждает Поклонская.
Она обратила внимание на то, что различные филантропические проекты миллиардера Джорджа Сороса в итоге приводят к разрушению целых стран. Аналогичным образом на миллиарды этого человека была разрушена Украина в 2014 году, подчеркнула депутат.
"На днях появилась новость о том, что он инвестирует сотни миллионов долларов в организации, которые работают над улучшением положения афроамериканцев. Посмотрим, каковы будут итоги данных "инвестиций" и "проектов" в демократической стране", - заключила Поклонская.

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