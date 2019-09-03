Поклонская может стать зампредом комитета Думы по международным делам

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Депутат Госдумы, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская (фракция "Единая Россия") может занять пост заместителя председателя комитета по международным делам. Соответствующий проект постановления во вторник был размещен в электронной базе нижней палаты парламента.

"Избрать депутата Государственной думы Поклонскую Наталью Владимировну заместителем председателя комитета Государственной думы по международным делам", - говорится в тексте документа. При этом она освобождается от должности зампредседателя комитета по безопасности и противодействию коррупции и выводится из его состава.

Как сообщил ранее журналистам глава фракции "Единая Россия", вице-спикер Госдумы Сергей Неверов, Поклонская выразила желание перейти в комитет по международным делам, так как хочет работать по международной тематике и получает в настоящее время профильное образование. Неверов тогда уточнил, что фракция предложит Госдуме рассмотреть необходимые проекты постановлений в сентябре, когда начнется осенняя парламентская сессия.