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Поклонская: Киллер с Украины неделю выслеживал мою дочь

12 марта 2020, 11:35  •  221 • Политика
Экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская рассказала, как её дочь неделю выслеживал приехавший с Украины киллер, по её обвинению осуждённый на 10 лет.
Депутат Госдумы и экс-прокурор Крыма рассказала в интервью, как её дочь преследовал киллер, по обвинению Поклонской осуждённый на 10 лет. Украина освободила убийцу по амнистии и сразу направила на полуостров.
Речь идёт о киллере из евпаторийской банды, делом которого в бытность прокурором занималась Поклонская. По её словам, это был абсолютно безумный и жестокий убийца. По обвинительному заключению Поклонской он был осуждён на 10 лет, но после воссоединения Крыма с Россией украинские власти амнистировали этого человека и отправили на полуостров.
Первым делом киллер заявился в школу, где училась дочь Поклонской. Он выслеживал девочку примерно неделю. К счастью, его заметила и сфотографировала охрана, а Полонская сразу узнала на снимке убийцу.
С ним была проведена работа. Кажется, он уехал обратно на Украину, поэтому опасности нет, но такой факт был. За ребёнком неделю ходил он (киллер), - сказала Поклонская в интервью журналисту Ивану Сурвилло.

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