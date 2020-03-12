Поклонская: Киллер с Украины неделю выслеживал мою дочь

Депутат Госдумы и экс-прокурор Крыма рассказала в интервью, как её дочь преследовал киллер, по обвинению Поклонской осуждённый на 10 лет. Украина освободила убийцу по амнистии и сразу направила на полуостров.

Речь идёт о киллере из евпаторийской банды, делом которого в бытность прокурором занималась Поклонская. По её словам, это был абсолютно безумный и жестокий убийца. По обвинительному заключению Поклонской он был осуждён на 10 лет, но после воссоединения Крыма с Россией украинские власти амнистировали этого человека и отправили на полуостров.

Первым делом киллер заявился в школу, где училась дочь Поклонской. Он выслеживал девочку примерно неделю. К счастью, его заметила и сфотографировала охрана, а Полонская сразу узнала на снимке убийцу.