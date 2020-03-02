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Поклонская: Хуже всего наговорить гадостей ближнему, чем съесть бутерброд с "Докторской" в пост

02 марта 2020, 22:35  •  25 • Политика
Экс-прокурор Крыма и депутат Наталья Поклонская призвала в Великий пост дарить родным и коллегам любовь, а не бросаться с укорами на каждого, кто ест мясо. "Хуже всего наговорить гадостей ближнему, чем съесть бутерброд с "Докторской", - подчеркнула парламентарий.
Депутат Госдумы и экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская напомнила людям об истинной сути Великого поста, который начался в России в понедельник, 2 марта. По её мнению, пост - это не время страданий, а время работы над собой.
В этой связи Поклонская призвала дарить родным и коллегам любовь, а не бросаться с укорами на каждого, кто попался вам на пути со стейком или куриной ножкой. Великий пост - это дорога к Пасхе. Это начало весны не только на улице, но и в сердцах, добавила экс-прокурор Крыма.
"Встречая Великий пост, нам нужно помнить о том, что хуже всего наговорить гадостей ближнему, чем съесть бутерброд с "Докторской", - написала Поклонская на своей странице в Facebook.
Фото: скриншот facebook.com/PoklonskayaNV

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