Поклонская: Хуже всего наговорить гадостей ближнему, чем съесть бутерброд с "Докторской" в пост

Депутат Госдумы и экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская напомнила людям об истинной сути Великого поста, который начался в России в понедельник, 2 марта. По её мнению, пост - это не время страданий, а время работы над собой.

В этой связи Поклонская призвала дарить родным и коллегам любовь, а не бросаться с укорами на каждого, кто попался вам на пути со стейком или куриной ножкой. Великий пост - это дорога к Пасхе. Это начало весны не только на улице, но и в сердцах, добавила экс-прокурор Крыма.

"Встречая Великий пост, нам нужно помнить о том, что хуже всего наговорить гадостей ближнему, чем съесть бутерброд с "Докторской", - написала Поклонская на своей странице в Facebook.

Фото: скриншот facebook.com/PoklonskayaNV