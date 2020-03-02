|
Поклонская: Хуже всего наговорить гадостей ближнему, чем съесть бутерброд с "Докторской" в пост
02 марта 2020, 22:35 • 25 • Политика
Экс-прокурор Крыма и депутат Наталья Поклонская призвала в Великий пост дарить родным и коллегам любовь, а не бросаться с укорами на каждого, кто ест мясо. "Хуже всего наговорить гадостей ближнему, чем съесть бутерброд с "Докторской", - подчеркнула парламентарий.
Депутат Госдумы и экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская напомнила людям об истинной сути Великого поста, который начался в России в понедельник, 2 марта. По её мнению, пост - это не время страданий, а время работы над собой.
В этой связи Поклонская призвала дарить родным и коллегам любовь, а не бросаться с укорами на каждого, кто попался вам на пути со стейком или куриной ножкой. Великий пост - это дорога к Пасхе. Это начало весны не только на улице, но и в сердцах, добавила экс-прокурор Крыма.
Фото: скриншот facebook.com/PoklonskayaNV
Подпишитесь на нас
Загрузка...
25
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
27 февраля 2020, 01:54
|
27 февраля 2020, 08:24
|
28 февраля 2020, 13:39
|
25 февраля 2020, 10:54
|
25 февраля 2020, 10:54
|
26 февраля 2020, 03:09
|
28 февраля 2020, 03:54