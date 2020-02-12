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Поклонская: Как я спаслась от смертного приговора «Правого сектора»*

12 февраля 2020, 02:09  •  81 • В России

На носу «знаменательная» дата — семь лет Евромайдану. А для меня итоги этого преступления записаны на 14 страницах, которые мне прислали по почте из Киева. Это мой смертный приговор, вынесенный боевиками из «Правого сектора»*. Я перебирала бумаги в ящике и наткнулась на этот «исторический документ»: обещали поймать, отвести к ближайшей стенке и расстрелять.

И эти животные ещё будут нам что-то говорить про большевиков и «красный террор»?.. Дай вам волю — вы бы переплюнули 37-й год со всей «ежовщиной»! Прямо под Киевом соорудили бы новые газовые камеры, а под Донецком открыли бы ГУЛАГи. И река крови разлилась бы по Украине новым Днепром...

Хорошо ещё, что в смертном приговоре они не написали: «Сжечь на костре, как ведьму!», «Отдать на растерзание медведю!», «Четвертовать!». У них ведь мозги не в порядке! Все зверства Средневековья покажутся утренником в детском саду... Мне вот повезло, хоть они и устраивали на меня покушения одно за другим — Господь спасает. Спасибо моей профессиональной охране. А вот Олесь Бузина, Олег Калашников и ещё десятки людей спастись не смогли...

«Правый сектор»* вынес смертный приговор не только мне, но и всей Украине. А президент Зеленский, увы, с ним молча согласился…

* - запрещенная в России организация.

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