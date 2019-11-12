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Поклонская и Боярский сыграли в Госдуме на рояле
12 ноября 2019, 22:24 • 109 • В России
Не успела закончиться пленарка, как на Охотном Ряду зазвучали трубы, барабаны, скрипки, саксофон - в Малом зале гремел спецконцерт, посвященный 90-летию Александры Пахмутовой и демонстрирующий возможности российских музыкальных инструментов и оборудования.
- Было предложение организовать в Думе выставку отечественных инструментов. Мы решили: а почему выставка? Давайте концерт! - открыла вечер глава Комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская.
Сын "Д"Артаньяна" Сергей Боярский сыграл в Госдуме шлягер Пахмутовой.Елена ЧИНКОВА
Публику поражали не только виртуозностью профессиональных музыкантов, но и сюрпризами от самих слуг народа. Сначала к роялю вышел депутат Сергей Боярский - сын "Д'Артаньяна" аккомпанировал солисту Московского театра оперетты Ивану Викулову, исполнявшему шлягер Александры Пахмутовой "Песня о тревожной молодости". Играл Сергей Михайлович, надо отметить, очень уверенно. А вышедшая следом Наталья Поклонская исполнила вальс из программы своей музыкальной школы.
Сначала к роялю вышел депутат Сергей БоярскийФото: Елена ЧИНКОВА
- Звук инструмента такой хороший, что поначалу даже сбилась, - улыбнулась зрителям Наталья Владимировна.
Поклонская сыграла в Госдуме на рояле.Елена ЧИНКОВА
А закрывал концерт сам Игорь Бутман со своими учениками.
Как выяснила "КП", приглянувшийся Поклонской рояль носит имя "Михаил Глинка" и изготовлен на петербургской фабрике "Нева-саунд" совместно со знаменитой немецкой фирмой "Карл Бехштейн".
А закрывал концерт сам Игорь Бутман со своими ученикамиФото: Елена ЧИНКОВА
Несколько таких фортепиано теперь получат музыкальные школы Бурятии, Иркутской и Омской областей.
Игорь Бутман сыграл в Госдуме.Елена ЧИНКОВА
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