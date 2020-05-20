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Поклонская готова вернуться прокурором в Крым

20 мая 2020, 01:20  •  50 • В России

Есть слухи, что депутат Госдумы Наталья Поклонская может вернуться прокурором в родной Крым. Политик информацию не подтвердила и не опровергла. Но в разговоре с «КП» сказала, что готова принять предложение, если оно поступит.

- Я готова всегда работать там, где мне скажут служить Родине. Крымская прокуратура для меня родная, - отметила Поклонская. - Я знаю, что люди обращаются ко мне с просьбой, чтобы я попросила вернуться (прокурором в Крым, - ред.) Но это невозможно, чтобы я сама проявляла какую-то инициативу. Ведь я работаю там, где меня назначили. А вообще люди желают того, чтобы я стала прокурором Крыма. Я к этому отношусь очень по-доброму. И понимаю, что люди доверяют мне.

Я, конечно, член команды «крымской весны». У нас прекрасные отношения с руководством Крыма. Поэтому проблем никаких нет во взаимодействии. Но возможность возвращения в Крым прокурором зависит не от меня. Только руководство. Если предложат — я готова идти.

Напомним, недавно Поклонская дала скандальное интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону. Телеведущий признался, что беседу организовывал при поддержке СБУ. После выпуска программы офис журналиста атаковали киевские националисты.

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