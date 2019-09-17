Поклонская горячо поддержала уничтожение "обители зла" новым законопроектом

Депутат Госдумы Наталья Поклонская высказалась о законопроекте, запрещающем продажу алкогольных напитков в кафе, барах и ресторанах, которые находятся на этажах жилых домов. Фактически норма должна ликвидировать так называемые пивнушки и "наливайки".

Наталья Поклонская называет такие заведения "некой обителью зла", которая "не несет ничего созидательного и здорового". Для общества это только угроза. "Наливайки" доставляют беспокойство жителям. А для посетителей это инструмент похоронного толка, считает Наталья Поклонская.

"Поэтому, надеюсь, мы хоть как-то убережём покой и обеспечим порядок в домах людей, исключив из "дорожных карт" лиц, злоупотребляющих алкоголем, подобные места", - резюмировала депутат Госдумы.