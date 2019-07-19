Поклонская дала Зеленскому совет по переговорам с Россией: "Для начала перестать использовать граждан как заложников"

Американский режиссёр-документалист Оливер Стоун представил свою новую картину под названием "В борьбе за Украину". Депутат Госдумы и экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская прокомментировала эпизод фильма, посвящённый провокации в Керченском проливе.

Речь идёт о происшествии в ноябре 2018 года, когда три украинских военных судна без разрешения вторглись в российские территориальные воды и были задержаны российскими пограничниками. В результате под арестом оказались 22 украинских моряка. Высказывается мнение, что за провокацией стоял экс-президент Украины Пётр Порошенко, надеявшийся таким образом удержать власть на предстоящих выборах.

Поклонская отмечает, что вопрос об освобождении украинских моряков и возвращении их домой, на Украину, является непростым. С одной стороны, президент России известен тем, что всегда держит своё слово. С другой - украинская сторона любит устраивать провокации, и никаких реальных движений в сторону освобождения своих моряков не делает.