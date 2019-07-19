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Поклонская дала Зеленскому совет по переговорам с Россией: "Для начала перестать использовать граждан как заложников"

19 июля 2019, 23:39  •  69 • Политика
Поклонская призвала Украину прислушаться и изменить тактику в диалоге с Россией после премьеры фильма режиссёра-документалиста Оливера Стоуна "В борьбе за Украину". "Для начала перестать использовать наших граждан в качестве заложников", - сказала экс-прокурор Крыма.
Американский режиссёр-документалист Оливер Стоун представил свою новую картину под названием "В борьбе за Украину". Депутат Госдумы и экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская прокомментировала эпизод фильма, посвящённый провокации в Керченском проливе.
Речь идёт о происшествии в ноябре 2018 года, когда три украинских военных судна без разрешения вторглись в российские территориальные воды и были задержаны российскими пограничниками. В результате под арестом оказались 22 украинских моряка. Высказывается мнение, что за провокацией стоял экс-президент Украины Пётр Порошенко, надеявшийся таким образом удержать власть на предстоящих выборах.
Поклонская отмечает, что вопрос об освобождении украинских моряков и возвращении их домой, на Украину, является непростым. С одной стороны, президент России известен тем, что всегда держит своё слово. С другой - украинская сторона любит устраивать провокации, и никаких реальных движений в сторону освобождения своих моряков не делает.
"Прекрасная возможность для нового президента Украины изменить такую негативную практику своего предшественника и для начала перестать использовать наших граждан в качестве заложников", - сказала Поклонская в интервью изданию "Политэксперт".

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