|
Поклонская дала Зеленскому совет по переговорам с Россией: "Для начала перестать использовать граждан как заложников"
19 июля 2019, 23:39 • 69 • Политика
Поклонская призвала Украину прислушаться и изменить тактику в диалоге с Россией после премьеры фильма режиссёра-документалиста Оливера Стоуна "В борьбе за Украину". "Для начала перестать использовать наших граждан в качестве заложников", - сказала экс-прокурор Крыма.
Американский режиссёр-документалист Оливер Стоун представил свою новую картину под названием "В борьбе за Украину". Депутат Госдумы и экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская прокомментировала эпизод фильма, посвящённый провокации в Керченском проливе.
Речь идёт о происшествии в ноябре 2018 года, когда три украинских военных судна без разрешения вторглись в российские территориальные воды и были задержаны российскими пограничниками. В результате под арестом оказались 22 украинских моряка. Высказывается мнение, что за провокацией стоял экс-президент Украины Пётр Порошенко, надеявшийся таким образом удержать власть на предстоящих выборах.
Поклонская отмечает, что вопрос об освобождении украинских моряков и возвращении их домой, на Украину, является непростым. С одной стороны, президент России известен тем, что всегда держит своё слово. С другой - украинская сторона любит устраивать провокации, и никаких реальных движений в сторону освобождения своих моряков не делает.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
69
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
17 июля 2019, 19:24
|
14 июля 2019, 21:56
|
13 июля 2019, 11:24
|
13 июля 2019, 21:24
|
17 июля 2019, 13:09
|
13 июля 2019, 14:39
|
16 июля 2019, 07:54