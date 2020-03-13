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Поклонская без обиняков дала характеристику Навальному

13 марта 2020, 12:35  •  65 • Политика
Депутат Госдумы Наталья Поклонская призналась, что несерьёзно относится к Алексею Навальному. "Он какой-то уже отработанный материал", - оценила она самого известного либерала России.
На высказывание Поклонской обратил внимание эксперт Комиссии по СМИ Общественной палаты России Вадим Манукян. В своём Telegram-канале он разместил короткий фрагмент интервью Натальи, где она оценивает Алексея Навального. Её высказывание Манукян назвал "золотыми словами".
Скриншот: Telegram/@wadim_manukyan
"Алексей Навальный, если честно… Да, он разжигает, он рассказывает, он старается вызвать протестное настроение. Но я к нему серьёзно не отношусь. Мне кажется, он какой-то уже отработанный материал", - убеждена Наталья Поклонская.
В интервью RT она заявила, что считает Навального "нечестным по отношению даже к той же оппозиции" и "двуликим". По мнению Поклонской, оппозиционеру нельзя верить.

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