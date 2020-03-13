Поклонская без обиняков дала характеристику Навальному

На высказывание Поклонской обратил внимание эксперт Комиссии по СМИ Общественной палаты России Вадим Манукян. В своём Telegram-канале он разместил короткий фрагмент интервью Натальи, где она оценивает Алексея Навального. Её высказывание Манукян назвал "золотыми словами".

Скриншот: Telegram/@wadim_manukyan

"Алексей Навальный, если честно… Да, он разжигает, он рассказывает, он старается вызвать протестное настроение. Но я к нему серьёзно не отношусь. Мне кажется, он какой-то уже отработанный материал", - убеждена Наталья Поклонская.

В интервью RT она заявила, что считает Навального "нечестным по отношению даже к той же оппозиции" и "двуликим". По мнению Поклонской, оппозиционеру нельзя верить.