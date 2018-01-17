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Поклонская – украинскому депутату: «Вы клоун и трус! Психиатр вам не поможет»

17 января 2018, 21:09  •  355 • В России

Украинские депутаты Верховной Рады соревнуются в своей русофобии. Вот Игорь Мойсийчук попросил психиатров проверить на вменяемость экс-прокурора Крыма Наталью Поклонскую. Сказал он это в ответ на обращение Поклонской к генпрокурору Украины Юрию Луценко. Российский депутат попросила Киев начать проверку ряда украинских чиновников и депутатов.

- Из-за этого я сегодня обратился в российский государственный научный центр социальной и судебной психиатрии имени Сербского с требованием незамедлительно провести принудительную психиатрическую экспертизу псевдодепутата Госдумы Натальи Поклонской, - написал Мосийчук.

- Правильно переживаете, гражданин Мосийчук, - обратилась Поклонская к киевскому депутату через «Комсомолку». - За ваши нацистские "подвиги" и причиненные мучения, страдания искалеченных и убитых вами с другими карателями Украины людей в Одессе, Донбассе, Киеве скоро придется ответить по Закону. А поскольку вы трус, то испытываете страх, который не в состоянии сдержать. Убеждена, психиатр вам не поможет. Как вы смогли выразиться в отношении меня, что у вас "появилось реальное подозрение...". На самом деле, чуть ошиблись, появилось у вас реальное прозрение.

Игорь Мойсийчук попросил психиатров проверить на вменяемость экс-прокурора Крыма Наталью ПоклонскуюФото: ТАСС

После Поклонская назвала Мосийчука клоуном и шутом.

- Вспоминаются точные слова Рамзана Ахматовича Кадырова, что вы "клоун и шут", - сказала депутат. - Добавлю от себя: вы - клоун и шут, радующийся возможности напомнить о себе. Понимаю, что говорить о вашей, казалось бы, принадлежности к мужскому полу, в том числе и ваших соратников в продвижении националистической фашистской идеологии, не стоит. Развею надежды сразу, что, несмотря и на эту личную "трагедию", данный факт не предусмотрен законом как России, так и Украины в качестве смягчающих обстоятельств.

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