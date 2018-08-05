Поклонская- «КП»: Мне намекали, что хорошо бы поумерить пыл

- Правда ли, что ваша комиссия за прошедшие два года собиралась всего пару раз?

- В осеннюю сессию собирались дважды. В весеннюю сессию я три раза назначала заседания: 11 апреля, 21 июня и 26 июля. Если поступали материалы, требующие рассмотрения, не считала возможным придерживать их «до удобного случая». Я изучила то, чем комиссия занималась ранее, и переформатировала ее работу. Она не закрыта для журналистов — но все же это не деятельность на публику.

- Последнее заседание комиссии было сорвано - депутаты не пришли.

- Это был предпоследний день работы парламента в весеннюю сессию. Может, коллеги устали. Может, повестка слишком насыщенная получилась. И надо было принимать не удобные, ответственные решения. Не знаю. Но одно могу сказать точно. Вопросы противодействия коррупции должны быть вне партийного противостояния и внутрифракционных симпатий и антипатий.

- На следующее заседание, которое вы назначили на 11 сентября, кто-то опять может не прийти...

- И это станет поводом сказать: вот, мол к Поклонской депутаты не ходят на комиссию. Давайте другого председателя назначим, к нему ходить будут… Не исключаю такого. Но надеюсь, до этого не дойдет. Есть же понятие чести. Я не даю возможности замыливать из сессии в сессию одни и те же материалы. Так будет и дальше.

- То есть о возможном лишение поста председателя комиссии вы не слышали?

- Такие вопросы решаются на пленарном заседании Госдумы, общим голосованием. Мне никто не говорил, что в повестке есть такой вопрос. И не предъявлял претензий к работе комиссии. Разве что намекали, что хорошо бы мне пыл свой поумерить.

Но я четко выполняю положения послания Президента Федеральному собранию. Какими бы замечательными и харизматичными ни были люди, замешанные в коррупционных нарушениях, буду стараться доводить все материалы до конца. Но инструментов не достаточно. Законопроект, разработанный мной по итогам первого года работы комиссии, направлен по инстанциям 8 месяцев назад.

- Что будет на заседание комиссии в сентябре?

- Серьезнейшие материалы, связанные не только с наличием конфликта интересов, но и с иными, более тяжкими нарушениями антикоррупционного законодательства. И суммы там фигурируют миллиардные. А также информация об учредительстве и вхождении в состав управления иностранных юрлиц.

Надеюсь, личные обязательства и ложное желание помочь ближнему более не повлияют на нормальную работу комиссии и не сыграют с некоторыми ее членами злую шутку.