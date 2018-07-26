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Поклонская - "КП": Мандант сдавать не буду

26 июля 2018, 18:39  •  88 • В России

С самого утра журналисты обсуждают новость: якобы депутату Госдумы Наталье Поклонской руководство предложило сдать мандат. Но экс-прокурор Крыма опровергла слухи вокруг своей отставки.

- Руководство и члены "Единой России" целый день сегодня сидели со мной в зале пленарных заседаний: поздоровались, работали - никто ни слова, ни намека о сдаче мандата мной не говорил, - поделилась с "КП" Поклонская. - А то, что было сказано в прессе - я узнаю от журналистов. Сама удивилась, когда у меня попросили комментарий на эту тему.

Дровишек в огонь подкинул срыв заседания комиссии Натальи Поколонской по контролю за доходами депутатов. Из 17 членов комиссии 14 не пришли.

- Срыв комиссии журналисты связывают с предложением сдать мандат. А это не так, - объяснила Поклонская. - Срыв произошел по другой причине. Сегодня мной на комиссию было подготовлено 4 очень важных материала. В них говорилось о возможном нарушении антикоррупционного законодательства со стороны ряда депутатов. В том числе, одно из председателей комитета Госдумы. Это не связано с какими-то голосованиями и другой повесткой. Из моих материалов следуют, что эти депутаты имеют свои бизнес-интересы в том числе в местах, которые расположены за пределами России. Один материал свидетельствует о возможном выделении одного миллиарда рублей фирме, зарегистрированной на родственницу депутата. Я ставила вопрос о том, чтобы члены комиссии меня подержали и провели проверку по данному факту.

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