Поклонник F-35 выдал новый прогноз по нападению на Россию

Бывший эксперт Пентагона по закупкам Крис Осборн в публикации для National Interest сообщил, что мощный удар по России могут нанести со стороны Прибалтики.

В свете напряжённых отношений с Россией на Западе продолжают выстраивать теории, какой же будет удар по нашей стране. Так, обозреватель National Interest, бывший эксперт Пентагона по закупкам Крис Осборн озвучил новый вариант войны.

По его мнению, удар по русским будет массированным со стороны Прибалтики. Реализовать эту стратегию помогут американские истребители пятого поколения F-35, полагает он.

Автор подчёркивает, что сейчас эти самолёты находятся на вооружении многих европейских стран, а потому их применение должно остановить силы России в случае вооружённого конфликта с НАТО.

Осборн заявил, что такое положение дел существенно расширяет возможности США и европейских союзников по "сдерживанию" и "уничтожению" сил России в Европе.

Впрочем, судя по предыдущим прогнозам Осборна, F-35 - это его личная слабость.

В декабре он заявлял о возможности США нанести серьёзный удар по России с Чёрного моря с помощью ракет Tomahawk и размещённых на авианосцах самолётов F-35 в случае "вторжения" на Украину. А в марте прошлого года эксперт сообщал о невозможности США противостоять России из-за нехватки истребителей пятого поколения F-35 и F-22, напоминает "РИА Новости".