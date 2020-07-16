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Поклонник Бандеры Шаведдинов сравнил себя с жертвой холокоста на суде
16 июля 2020, 22:00 • 58 • Политика
Отправленный на службу в армию сотрудник ФБК Руслан Шаведдинов сравнил себя с евреем в нацистской Германии. "Жертве холокоста" напомнили, как ещё недавно он восхвалял Бандеру и Шухевича.
Сторонник Алексея Навального, которого ранее отправили служить в часть, расположенную на Новой Земле, подал иск в суд, пытаясь опротестовать запрет на использование смартфона. Речь идёт о подписанном президентом законопроекте, который запрещает военнослужащим пользоваться гаджетами.
Выступая на суде, Шаведдинов призвал судью стать "чувачком, который спасал евреев во времена нацистов". Известная журналистка Юлия Витязева назвала выступление пытающегося выбить себе привилегии в армии либерала "мерзким".
Скриншот: Twitter/@Vityzeva
Витязева напомнила, как Шаведдинов в своё время расхваливал лидеров украинских националистов Степана Бандеру и Романа Шухевича, которые проводили этнические чистки и сотрудничали с нацистской Германией. Сотрудник ФБК тогда заявил, что "их борьба была оправданна" и что они - "герои Украины". Теперь же поклонник националистов сам сравнивает себя с жертвой холокоста.
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