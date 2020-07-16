Поклонник Бандеры Шаведдинов сравнил себя с жертвой холокоста на суде

Сторонник Алексея Навального, которого ранее отправили служить в часть, расположенную на Новой Земле, подал иск в суд, пытаясь опротестовать запрет на использование смартфона. Речь идёт о подписанном президентом законопроекте, который запрещает военнослужащим пользоваться гаджетами.

Выступая на суде, Шаведдинов призвал судью стать "чувачком, который спасал евреев во времена нацистов". Известная журналистка Юлия Витязева назвала выступление пытающегося выбить себе привилегии в армии либерала "мерзким".

Днище. Бесконечное и ведущее прямо в ад. Мерзость. Запредельная и утомительная, - пишет она в Twitter.

Скриншот: Twitter/@Vityzeva

Витязева напомнила, как Шаведдинов в своё время расхваливал лидеров украинских националистов Степана Бандеру и Романа Шухевича, которые проводили этнические чистки и сотрудничали с нацистской Германией. Сотрудник ФБК тогда заявил, что "их борьба была оправданна" и что они - "герои Украины". Теперь же поклонник националистов сам сравнивает себя с жертвой холокоста.