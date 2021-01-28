Покинувший «минскую группу» украинский националист Роман Бессмертный считает мирную ре-интеграцию «манёвром» для отвода глаз

Бывший вице-премьер и соавтор украинской конституции Бессмертный заявил вчера в эфире телеканала «Украина» – «Вопрос (возвращения Донбасса Украине – ред.) надо решать военным способом, другого способа нет». А закон о ре-интеграции народных республик, о котором все уши прожужжало окружение Зеленского, – «это манёвр, не больше», призванный ослабить бдительность руководства ДНР и ЛНР, что даст Украине возможность напасть внезапно. Такие вот планы у Киева касательно Донбасса – на самом деле.

«Тезис ре-интеграции, – разъясняет Бессмертный, – не может быть применён в силу того, что мы преодолели пятилетний рубеж». На Донбассе подросло новое поколение, не считающее Украину своей родиной, более того, считающее её врагом. Так что закон о ре-интеграции в представлении Бессмертного, «манёвр, придуманный для внутренней игры, а не для получения результата». «Вы имеете в виду силовое освобождение территории?» – уточнил у Бессмертного интервьюер. «Совершенно верно», – ответил Бессмертный. Вот вам и мирное решение конфликта на юго-востоке. Но зачем же тогда Зеленский со своими «слугами» врёт народу о «мирной ре-интеграции»?

Затем, чтобы ослабить бдительность народных республик. Затем, чтобы в глазах Запада не выглядеть кровавым агрессором. Затем, чтобы притупить настороженность России. А о планах украинских властей Бессмертный говорит открытым текстом. «Там (на Донбассе – ред.) нарастает конфликт между населением, которое остаётся с проукраинской ориентацией. Таким образом, местное население будет задействовано в диверсионно-разведывательных группах». Понятно, о чём идёт речь? Атаку на Донбасс Киев намерен представить, как «освободительную борьбу» местного населения! Разумеется, украинская армия не сможет оставаться в стороне, и двинет на Донецк и Луганск, дабы оказать поддержку «освободителям» – вот вам и повод к началу войны. Говорит об этом Бессмертный в эфире популярного телеканала на голубом глазу, ничуть не таясь, а это значит, что война – решённое дело, что бы там не говорил Зеленский и его «слуги». По мнению Бессмертного, никакого референдума о статусе Донбасса не будет, ведь проведение такого референдума может спровоцировать другие регионы, и тогда Украина рассыплется в ходе «парада суверенитетов».