Покинувшие Венесуэлу российские Ту-160 провожали словами "спасибо" – видео

Самолеты Ту-160 Военно-космических сил России покинули Венесуэлу. Об этом на своей странице в Twitter сообщил министр обороны Боливарианской Республики Владимир Падрино Лопес, сказав "спасибо РФ" и пообещав от лица Боливарианской Республики в дальнейшем продолжать двустороннее сотрудничество.

Глава Минобороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес сообщил на странице в Twitter, что российские ракетоносцы Ту-160 покинули страну. По словам министра, военнослужащие двух стран провели обмен опытом.

В частности, пояснил он, военные самолеты двух стран организовали совместные полеты.

На странице в Twitter министр поблагодарил Россию, а также выразил надежду на дальнейшее сотрудничество двух стран.

Y con el despegue de los "Cisnes Blancos" TU160 despedimos a nuestros amigos de la Federación Rusa, con quienes compartimos experiencias e intercambios operacionales en estos #VuelosOperativoscombinadosVzlaRusia2018 para la garantía de la Paz. @ceofanb @CODAI_FANB @AviacionFANB pic.twitter.com/O7x3qIfRGT — Cmdte Codai (@cmdtecodai) 14 декабря 2018 г.

"Спасибо Российской Федерации. Мы продолжим создавать продуктивную и энергичную команду братства и эффективного сотрудничества", - указал министр, приложив к сообщению видео отлета российских ракетоносцев.

Напомним, что два стратегических ракетоносца Ту-160, а также военно-транспортный самолет Ан-124 и самолет Ил-62 совершили посадку в международном аэропорту Майкетия 10 декабря. Российский экипаж торжественно встретило в аэропорту военное руководство Венесуэлы.

Известно, что воздушные суда следовали над акваториями Атлантического океана, Баренцева, Норвежского и Карибского морей. На отдельных этапах маршрута ракетоносцы сопровождали истребители F-16 ВВС Норвегии.