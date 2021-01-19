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Покинут жителями и заброшен: Жуткий город-призрак раскрыл свои тайны спустя 65 лет

19 января 2021, 21:50  •  219 • В мире
В 1954 году итальянский городок Балестрино неожиданно покинули все его жители и он опустел. С тех пор это город-призрак, который наводит ужас на туристов и заставляет содрогаться местных жителей. Российские путешественники не побоялись прогуляться по нему и раскрыли его тайны.
Автор тревел-блога на "Пикабу" рассказала о весьма необычном месте: вместо некогда оживлённого живописного городка - руины, развалины, выбитые стёкла, хлам и полное запустение. И это не российская провинция, как многие могли подумать, а вполне благополучная и процветающая Италия.
Как выяснилось, город Балестрино близ Генуи находится в сейсмоопасной зоне, и однажды, в 1954 году, там произошла целая серия разрушительных землетрясений. Жители испугались и в один момент разом покинули город, вернее, то, что от него осталось.
Вот уже более 65 лет Балестрино необитаем и представляет собой очень необычное зрелище. Судя по фото, опубликованным автором блога, городские улицы являют собой настоящие сцены для съёмок фильма-апокалипсиса. Например, в прекрасную церковь Святого Георгия и Андрея Первозванного страшно даже заходить, поскольку внутри в любой момент всё может обрушиться вам на голову.
Тем более что землетрясения здесь по-прежнему происходят регулярно. "Затаив дыхание, делаем пару кадров главного зала и бегом обратно на улицу", - рассказывает блогер.
В комментариях собралось немало людей, которые хотели бы своими глазами увидеть город, признанный самыми опасными руинами в Европе. "Место как раз для таких мизантропов, как мы", - отмечает одна из подписчиц.

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