«Покинуть территорию в течение 72 часов»: Россия объявила персоной нон грата помощника атташе Румынии

Москва объявила персоной нон грата помощника атташе по вопросам обороны при посольстве Румынии. Как пояснили в МИД РФ, этот шаг стал ответом на ничем не обоснованную высылку Бухарестом помощника военного атташе при посольстве России в апреле. Согласно заявлению российского внешнеполитического ведомства, румынский дипломат должен покинуть территорию России в течение 72 часов.

Россия объявила персоной нон грата помощника атташе по вопросам обороны при посольстве Румынии, говорится в сообщении МИД РФ.

«11 мая посол Румынии Кристиан Истрате был приглашён в МИД России, где ему была вручена нота министерства об объявлении персоной нон грата помощника атташе по вопросам обороны при посольстве Румынии капитана Г. Илиеску», — отметили в ведомстве.

Согласно решению МИД, Илиеску должен покинуть территорию России в течение 72 часов. Отмечается, что российская сторона пошла на данный шаг в ответ на «ничем не обоснованное объявление румынской стороной 26 апреля сего года персоной нон грата помощника военного атташе при посольстве России в Бухаресте».

Напомним, что в конце апреля румынский МИД заявил о высылке дипломата РФ, поскольку его деятельность и действия якобы «противоречат положениям Венской конвенции о дипломатических сношениях от 1961 года».

Позднее российский посол в Румынии Валерий Кузьмин назвал этот шаг недружественным и не способствующим «оздоровлению межгосударственных отношений между Россией и Румынией». Он добавил, что «в соответствии с Венской конвенцией российские власти оставляют за собой право принять соответствующие ответные меры».

Кроме того, по словам Кузьмина, представители МИД Румынии в дискуссиях с российской стороной «тщательно избегали каких-либо комментариев» относительно своего решения.

Депутат Госдумы Руслан Бальбек в разговоре с RT заявил, что страны Запада сильно заблуждаются, если считают, что из России «можно вить верёвки».

«Ложное обвинение в сторону России — получите жёсткий ответ. Вам хочется понравиться Вашингтону, тогда приготовьтесь к нашим мерам, которые не понравятся вам. Политики стран Восточной Европы должны чётко уяснить, что никаких разъяснений по своим действиям мы давать не собираемся. Понадобится — вышлем ещё столько, сколько посчитаем нужным», — сказал депутат в беседе с корреспондентом RT.

Эксперты, в свою очередь, полагают, что последние события в дипломатической сфере указывают на координированную акцию против России. Об этом, в частности, высказался заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов, профессор Высшей школы экономики Андрей Бакланов.

«Речь идёт о чисто политической, очень крупной акции, которая скоординирована по линии НАТО, судя по всему, по почерку, и проводится в отношении Российской Федерации. Мы столкнулись с наступлением против нас по целому ряду направлений: подтягивание войск к нашим границам, высылка наших дипломатов, совершенно вызывающее поведение ряда стран Европы», — сказал эксперт в беседе с RT.

Напомним, что в середине апреля Чехия заявила о высылке 18 российских дипломатов. По словам чешского премьера Андрея Бабиша, Прага подозревает российские спецслужбы в причастности к взрывам в 2014 году на складе боеприпасов в деревне Врбетице. При этом детали обвинения чешская сторона не предъявила.

МИД России в ответ на недружественные действия Праги объявил персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии в России.

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В дальнейшем действия Чехии поддержали ряд других европейских государств, которые также объявили о высылке российских дипломатов. Среди них — Словакия, Румыния, Эстония, Литва и Латвия. Аналогичным образом поступила Болгария, также обвинив россиян в якобы причастности к четырём взрывам, произошедшим на оружейных складах и заводах страны в период с 2011 по 2020 год.

Впоследствии пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что РФ не оставит без реакции «абсолютно неприемлемые безосновательные, бездоказательные обвинения».

На этом фоне российская сторона призывала ЕС обратить внимание на ситуацию с расследованием взрывов в Чехии. Об этом высказался глава МИД РФ Сергей Лавров, указывая на нестыковки в сообщениях Праги относительно инцидента в 2014 году.

«Все эти путаные комментарии и заявления эмоционально не очень вменяемые, я бы так сказал. Наверное, во всём этом, как и в других вопросах, связанных с этой историей, должен разбираться ЕС. Всё это произошло на его территории», — цитирует его ТАСС.

Уже после этих событий, в начале мая, премьер-министр Чехии Андрей Бабиш на неформальном саммите Евросоюза попросил страны ЕС выслать «хотя бы по одному» дипломату России из-за ситуации вокруг расследования взрывов во Врбетице в 2014 году. По его словам, «когда одно государство ЕС подвергается нападению, то это нападение на всех».