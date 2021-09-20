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Покинуть НАТО и вступить в союз с Россией: как французы отреагировали на скандал с подлодками
20 сентября 2021, 19:05 • 256 • Политика
Пользователи требуют от Парижа жестких и радикальных мер
Французские граждане с возмущением отреагировали на дипломатический скандал, разгоревшийся между Парижем и Вашингтоном после внезапного расторжения контракта на строительство атомных подводных лодок со стороны Австралии, которая втайне заключила новый договор с Соединенными Штатами в обход Франции.
В ветке комментариев к материалу возник массовый спор. Многие потребовали от официального Парижа выхода из состава Североатлантического альянса и улучшений отношений с Российской Федерацией.
"Нужно попрощаться с НАТО! Проводить независимую политику с Китаем и Россией! Хватит таких "друзей"!", "Подружитесь с Москвой, признайте Крым. Заключите с ней торговые договоры. И пригласите Путина в Париж", "Нужно перестать быть пуделем американцев, отказаться от их диктата с точки зрения экономических санкций. Россия снова должна сесть в седло, несмотря на нанесенный Европой ущерб", "Можно подумать, что они когда-то были нашими друзьями. Спуститесь с небес на землю! Британцы всегда хорошо нас обваливали в муке!", "На забывайте, что Франция удвоила цены на подлодки с момента подписания контракта и продлила на 20 лет срок поставок. Расторжение – во многом предсказуемый итог", "Заговор за нашими спинами, подстрекательством в котором занимался глава британского правительства – должно быть, увидел шанс отомстить Франции из-за "Брексита" и восстановить свой имидж", – пишут пользователи.
По словам политолога Владимира Корнилова, появление атомного подводного флота у Австралии стараниями Байдена приведет мир к новому масштабному конфликту.
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