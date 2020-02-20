Покинут Букингемский дворец: Названа дата выхода принца Гарри с Меган Маркл из королевской семьи

Журналисты The Daily Mail рассказали, когда принц Гарри и Меган Маркл выйдут из королевской семьи. По данным издания, это случится 31 марта. Уже с 1 апреля пара покинет Букингемский дворец и не будет исполнять там свои обязанности, пишет Интерфакс.

До этого времени принц Гарри с супругой еще поучаствуют в нескольких официальных мероприятиях. При этом принц сохранит некоторые воинские звания, но не сможет воспользоваться ими год. Пока не истечет испытательный срок.

Напомним, в начале 2020 года принц Гарри и его супруга Меган Маркл заявили, что снимают с себя королевские полномочия и будут стараться жить самостоятельно. Это решение стало не единственным неожиданным шагом. После этого Меган Маркл не стала разговаривать с королевой, проигнорировав семейный совет. Она должна была участвовать в переговорах по телефону. Однако в результате Меган Маркл и принц Гарри решили, что в этом "нет необходимости".

Издание The Sun сообщало, что королева Елизавета II "глубоко опечалена", а "принц Уэльский Чарльз и герцог Кембриджский Уильям раскалены от ярости". Источники в Букингемском дворце заявили, что этот шаг не был ни с кем согласован и нарушает протокол.

Однако политический эксперт Анатолий Вассерман комментировал Царьграду, что не всё так просто. Скорее всего, это решение исходило именно от британской королевы. По словам Вассермана, недавно всплыли скандальные подробности из холостяцкой жизни принца, а Меган Маркл так и не вписалась в королевскую семью и часто допускает оплошности.

"Так что подозреваю, что принц Гарри отказался от привилегий, как говорили в советское время, добровольно-принудительно. То есть он, конечно, сам объявил, что отказывается от привилегий, но ему, вероятнее всего, довольно долго объясняли, какие проблемы его ждут, если он от этих привилегий не откажется. Такое бывает довольно часто, и я не исключаю, что королева сейчас грустит над решением, которое сама же, собственно, и продиктовала", - заявил Анатолий Вассерман.