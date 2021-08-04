Покинет Вену уже сегодня: Дипломаты описали маршрут Тимановской

В министерстве иностранных дел Австрии заявили, что белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская намерена покинуть Вену уже сегодня.

Как рассказали РИА Новости в МИД Австрии, белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская, устроившая демарш на Олимпиаде в Токио, намерена покинуть Вену уже сегодня.

В ведомстве уточнили её маршрут - спортсменка направится в Варшаву.

Ранее сообщалось, что Тимановская получила польскую визу, запросив политическое убежище в Польше.

Напомним, скандал разгорелся после видео Тимановской, где она говорит о давлении со стороны тренеров её сборной. Кристина должна была участвовать в забегах на 100 и 200 метров, однако после отстранения её подруг по команде из-за недобора допинг-проб руководство легкоатлетической сборной Белоруссии решило поставить Тимановскую на один из этапов эстафеты 4х400 метров.

Спортсменка публично обвинила тренеров в том, что они сработали плохо и пытаются исправиться за её счёт. Было объявлено, что Тимановская покидает олимпийский Токио "по заключению врачей в связи с эмоционально-психологическим состоянием". Это решение Национального олимпийского комитета Белоруссии оспорить она не смогла.