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Покинет Вену уже сегодня: Дипломаты описали маршрут Тимановской

04 августа 2021, 14:50  •  119 • Политика
В министерстве иностранных дел Австрии заявили, что белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская намерена покинуть Вену уже сегодня.
Как рассказали РИА Новости в МИД Австрии, белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская, устроившая демарш на Олимпиаде в Токио, намерена покинуть Вену уже сегодня.
В ведомстве уточнили её маршрут - спортсменка направится в Варшаву.
Ранее сообщалось, что Тимановская получила польскую визу, запросив политическое убежище в Польше.
Напомним, скандал разгорелся после видео Тимановской, где она говорит о давлении со стороны тренеров её сборной. Кристина должна была участвовать в забегах на 100 и 200 метров, однако после отстранения её подруг по команде из-за недобора допинг-проб руководство легкоатлетической сборной Белоруссии решило поставить Тимановскую на один из этапов эстафеты 4х400 метров.
Спортсменка публично обвинила тренеров в том, что они сработали плохо и пытаются исправиться за её счёт. Было объявлено, что Тимановская покидает олимпийский Токио "по заключению врачей в связи с эмоционально-психологическим состоянием". Это решение Национального олимпийского комитета Белоруссии оспорить она не смогла.

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