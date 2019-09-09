Похвалили Зеленского: Госдеп прокомментировал обмен между Россией и Украиной

В заявлении говорится о том, что Вашингтон "приветствует проведенный обмен по формуле 35 на 35" и рассчитывает на "более активный диалог между Москвой и Киевом.

"Президент Зеленский чётко заявил о своей приверженности дипломатическому решению конфликта, подстрекаемого Россией на востоке Украины. Мы поддерживаем усилия президента Зеленского и призываем Россию выполнить все свои обязательства, взятые ею в рамках Минских соглашений", - говорится в заявлении.

Таким образом, Госдепартамент, проигнорировав роль российской стороны в подготовке этого обмена, сделал "главным героем" это события президента Украины.

Отметим, что в процесс обмена постарался вклиниться и президент США. Он назвал это "первым гигантским шагом к миру" и принялся поздравлять страны. Об этом Трамп написал в твиттере, заявив, что наконец-то состоявшийся обмен заключёнными между РФ и Украиной - для него хорошая новость.

Напомним, что 7 сентября прошёл обмен украинскими заключёнными в формате 35/35. Так, на Украину был возвращён режиссёр Олег Сенцов, а также моряки, задержанные в прошлом году при керченской провокации украинской стороны.