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Похвалили Зеленского: Госдеп прокомментировал обмен между Россией и Украиной

09 сентября 2019, 00:54  •  43 • В мире
Госдепартамент США выпустил в воскресенье, 8 сентября, официальное заявление по поводу обмена удерживаемых лиц между Россией и Украиной, проведенного 7 сентября, похвалив при этом почему-то Зеленского.
В заявлении говорится о том, что Вашингтон "приветствует проведенный обмен по формуле 35 на 35" и рассчитывает на "более активный диалог между Москвой и Киевом.
"Президент Зеленский чётко заявил о своей приверженности дипломатическому решению конфликта, подстрекаемого Россией на востоке Украины. Мы поддерживаем усилия президента Зеленского и призываем Россию выполнить все свои обязательства, взятые ею в рамках Минских соглашений", - говорится в заявлении.
Таким образом, Госдепартамент, проигнорировав роль российской стороны в подготовке этого обмена, сделал "главным героем" это события президента Украины.
Отметим, что в процесс обмена постарался вклиниться и президент США. Он назвал это "первым гигантским шагом к миру" и принялся поздравлять страны. Об этом Трамп написал в твиттере, заявив, что наконец-то состоявшийся обмен заключёнными между РФ и Украиной - для него хорошая новость.
Напомним, что 7 сентября прошёл обмен украинскими заключёнными в формате 35/35. Так, на Украину был возвращён режиссёр Олег Сенцов, а также моряки, задержанные в прошлом году при керченской провокации украинской стороны.

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