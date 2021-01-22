Похвала высшего уровня: Президент Аргентины не сдержал восхищения вакциной "Спутник V"

Президент Аргентины Альберто Фернандес сделал первую прививку от коронавирусной инфекции COVID-19 российским препаратом "Спутник V". Об этом сообщил сам глава государства на своей странице в Twitter.

За день до этого в Аргентине официально одобрили применение "Спутника V" для вакцинации людей старше 60 лет. Ранее препарат могли получить только медики и сотрудники интенсивной терапии в возрасте до 59 лет. Возраст президента Аргентины на данный момент составляет 61 год.

Сегодня я получил вакцину Sputnik V. Я благодарю Институт Гамалеи за его научную работу, тех, кто работал для доставки этой вакцины, и весь медицинский персонал нашей страны,

- написал президент Аргентины.

Напомним, что Россия первая в мире создала и зарегистрировала вакцину от COVID-19. От появившихся позднее западных аналогов российский препарат отличается простотой хранения, а также сравнительно небольшой стоимостью. Благодаря этому всё больше стран, в том числе западных, начинают вести переговоры с Россией о поставках вакцины.