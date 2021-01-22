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Похвала высшего уровня: Президент Аргентины не сдержал восхищения вакциной "Спутник V"
22 января 2021, 08:30 • 85 • Политика
Президент Аргентины привился от коронавируса вакциной "Спутник V". "Сегодня я получил вакцину Sputnik V. Я благодарю Институт Гамалеи за его научную работу, тех, кто работал для доставки этой вакцины, и весь медицинский персонал нашей страны", - написал глава государства.
Президент Аргентины Альберто Фернандес сделал первую прививку от коронавирусной инфекции COVID-19 российским препаратом "Спутник V". Об этом сообщил сам глава государства на своей странице в Twitter.
За день до этого в Аргентине официально одобрили применение "Спутника V" для вакцинации людей старше 60 лет. Ранее препарат могли получить только медики и сотрудники интенсивной терапии в возрасте до 59 лет. Возраст президента Аргентины на данный момент составляет 61 год.
- написал президент Аргентины.
Напомним, что Россия первая в мире создала и зарегистрировала вакцину от COVID-19. От появившихся позднее западных аналогов российский препарат отличается простотой хранения, а также сравнительно небольшой стоимостью. Благодаря этому всё больше стран, в том числе западных, начинают вести переговоры с Россией о поставках вакцины.
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