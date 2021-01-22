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Похвала высшего уровня: Президент Аргентины не сдержал восхищения вакциной "Спутник V"

22 января 2021, 08:30  •  85 • Политика
Президент Аргентины привился от коронавируса вакциной "Спутник V". "Сегодня я получил вакцину Sputnik V. Я благодарю Институт Гамалеи за его научную работу, тех, кто работал для доставки этой вакцины, и весь медицинский персонал нашей страны", - написал глава государства.
Президент Аргентины Альберто Фернандес сделал первую прививку от коронавирусной инфекции COVID-19 российским препаратом "Спутник V". Об этом сообщил сам глава государства на своей странице в Twitter.
За день до этого в Аргентине официально одобрили применение "Спутника V" для вакцинации людей старше 60 лет. Ранее препарат могли получить только медики и сотрудники интенсивной терапии в возрасте до 59 лет. Возраст президента Аргентины на данный момент составляет 61 год.
Сегодня я получил вакцину Sputnik V. Я благодарю Институт Гамалеи за его научную работу, тех, кто работал для доставки этой вакцины, и весь медицинский персонал нашей страны,
- написал президент Аргентины.
Напомним, что Россия первая в мире создала и зарегистрировала вакцину от COVID-19. От появившихся позднее западных аналогов российский препарат отличается простотой хранения, а также сравнительно небольшой стоимостью. Благодаря этому всё больше стран, в том числе западных, начинают вести переговоры с Россией о поставках вакцины.
Hoy recibí la vacuna Sputnik V. Agradezco al instituto Gamaleya por su labor científica, a quienes trabajaron para que llegue a nosotros y a todo el personal de salud de nuestro país por su enorme compromiso.

Vacunarse sirve para ser inmunes frente al coronavirus. Hágamoslo. pic.twitter.com/Eb21kQy25A
— Alberto Fernández (@alferdez) January 21, 2021

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