«Похоже, в США сейчас времена русофобии»: адвокат Бутиной рассказал об отсутствии доказательств против своей подзащитной

Задержание Марии Бутиной — опасный прецедент. Следуя этой логике, можно каждого иностранного бизнесмена обвинить в тайной деятельности. Об этом в эксклюзивном интервью RT рассказал адвокат задержанной в США российской гражданки Роберт Дрисколл. Он отметил, что по многим обвинениям до сих пор не представлено доказательств, также не исключено, что их и не будет. Тем не менее юрист убеждён, что сумеет добиться справедливого рассмотрения дела, несмотря на предвзятость. Дрисколл подчеркнул, что ранее они с Бутиной ответили на все вопросы, интересовавшие комитет сената по разведке. Адвокат полагает, что это поможет подтвердить невиновность подзащитной.

Мария Бутина © Press Service of Civic Chamber of the Russian Federation Reuters